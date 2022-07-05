جهز فلوسك من دلوقتي.. سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max

تعتبر شركة آبل الأمريكية على أتم الاستعداد لإطلاق أجدد وأقوى إصداراتها من سلسلة هواتف الأيفون وهو أيفون 14 برو ماكس وبسعر مرتفع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة، وفي السطور التالية سوف نوضح أهم مواصفاته وسعره.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max

يتميز الهاتف بشاشة 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز Super Retina XDR OLED كما أن الشاشة بها زجاج سيراميك مقاوم للخدش، ومزودة بطبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع والمياه والأتربة.

يتوفر الهاتف بأكثر من سعة مختلفة للذاكرة الداخلية بتدأ من 128 و256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، والذاكرة العشوائية 6 جيجابايت (الرامات).

يدعم الهاتف معالج قوي Apple A16 Bionic سداسي النواة – 4 نانومتر، ومعالج الرسومات في هاتف آيفون 14 برو max هو Apple GPU – خماسي النواة، زنظام تشغيل iOS v15.

تأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير، وسرعة الشحن 20 واط، حيث يمكن شحن الهاتف بالكامل في 40 دقيقة، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

تتميز كاميرا الهاتف بوجود 3 كاميرات الأولى 12 ميجابكيل رئيسية، والثانية 12 ميجابكسل للتقريب البصري، والثالثة 12 ميجابكسل للزاوية الواسعة، أما كامير السيلفي في هاتف iPhone 14 Pro Max بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2.

يأتي الهاتف بأربعة ألوان هم الرمادي والفضي والذهبي والأزرق.

سعر هاتف iPhone 14 Pro Max

السعر العالمي للهاتف 1340 دولار، والسعر في مصر 38,289 جنية مصري، أما بالنسبة للسعر في المملكة العربية السعودية يصل إلى 5,990 ريال سعودي، والسعر في الأمارات 5,990 درهم إماراتي.