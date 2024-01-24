جنون تسريح الموظفين مستمر.. وتيك توك تقلص أعداد العاملين بها مع بداية عام جديد

قررت منصة التواصل الاجتماعي تيك توك تقليص عدد العاملين بها في وحدة المبيعات والإعلانات التابعة لها دون إبداء أي أسباب.

تيك توك توفر تكاليف وتطرد موظفين- مصدر الصورة: معالجة نجوم مصرية

وبهذا القرار، فقد أصبحت تيك توك أحدث شركات التقنية التي تقوم بهذه الخطوة في العام الجيد.

وقالت الشركة العالمية التي تضم بداخلها أكثر من 120 قائمة وظائف مماثلة، أن العمال المتضررين يمكنهم التقدم لوظائف أخري مفتوحة بتيك توك.

وبحسب أسوشيتد برس، فإن متحدث باسم تيك توك، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي أن الشركة ستقوم بإلغاء 60 وظيفة من قوائمها.

وتمتلك شركة “بايت دانس” ومقرها في بكين منصة تيك توك، ولها شهرة كبيرة بمحتوى الفيديو القصير الشائع بين المستخدمين ذوي الفئات العمرية الصغيرة، ويستخدمها فقط في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 150 مليون مستخدم، علاوة على أنها استحدثت مؤخرا قسما للتجارة الإلكترونية وسوق كبير يسمح ببيع المنتجات.

تسريح الموظفين في شركتي “تويتش” و “ديسكورد”

وأتى تسريح الموظفين في تيك توك استمرارا لعمليات أخرى من الاستغناء عن الموظفين في موقع أمازون الذي يملك منصتي “تويتش” و “ديسكورد”.

وأعلنت شركة “ديسكورد” عن تسريحها 17% من موظفيها، وهو ما يوازي 170 من إجمالي العاملين بها، والسبب بحسب ما أعلنت الشركة هو “إضفاء مرونة أكثر على القوى العاملة لديها.

وعلى الجانب الآخر، ومن أجل توفير التكاليف، فقد أعلنت “تويتش” في يناير الجاري، عن عزمها إلغاء أكثر من 500 وظيفة.

وتأتي موجة جنون تسريح الموظفين في شركات التكنولوجيا الأخرى مثل ميتا، الشركة الأم المالكة لمواقع “فيسبوك” و “انستغرام” و “واتساب” كرد فعل للتفاعل مع ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المرتفعة، ومخاوف مستقبلية من ركود بدأت علاماته تتضح في أفق المال والأعمال على جميع شركات التكنولوجيا.

وكانت ميتا قد أعلنت في العام الماضي عن عزمها تسريح 10 آلاف موظف في دفعة واحدة.

جدير بالذكر أن هناك عدد كثير من الشركات في الأشهر القليلة الماضية عن وقف التعيين او تسريح العمالة.