جميع تفاصيل هاتف Oppo Reno8 Z 5G
اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، بدأت شركة OPPO في إطلاق سلسلة Reno8 العالمي، ولم تُعلن إلا مؤخرًا عن النموذج الجديد الذي أُطلق عليه اسم “Reno8 Z 5G”، وتم دعم هذا الإصدار بشريط إضاءة حول الكاميرا للإشعارات ونسبة الشحن، وهو ما جعله مختلفًا عن بقية سلسلة هواتف Reno8.
في هذا المقال سنتعرف على جميع تفاصيل هاتف OPPO Reno8 Z 5G التي شملت المُواصفات والسعر ومُميزات أخرى لهذا الإصدار.
مُواصفات هاتف Reno8 Z 5G
|المعالج
|يعمل هاتف Reno8 Z 5G بشريحة معالج Snapdragon 695 SoC المُتوسط المدى، الذي يحتوي على معالج رسومي Adreno 619.
|الشاشة
|يتميز هذا الهاتف بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.4 بوصة، بمعدل تحديث قياسي 60 هرتز.
|الكاميرا
|في إعدادات الكاميرا، يحتوي هذا الجهاز على ثلاث كاميرات، تأتي الكاميرا الرئيسية الهاتف بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعلى الجانب الأمامي توجد كاميرا بدقة 16 ميجابكسل وهي مُخصصة للسيلفي.
|البطارية
|دعمت شركة أوبو هذا الإصدار ببطارية 4500 مللي أمبير، مع خاصية الشحن السريع بقوة 33 وات.
|الذاكرة
|في الذاكرة، يحتوي هذا الهاتف الذكي على ذاكرة عشوائية الوصول بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت.
|نظام التشغيل
|يتم تشغيل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهة مستخدم 12,1 ColorOS.
مميزات أخرى للهاتف
أولاً، تم تصميم Reno8 Z 5G بشكل مشابه جدًا لبقية هواتف سلسلة Reno8 الأخرى، بالإضافة إلى ماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة،
ودعم لتقنية Bluetooth 5.1 و WiFi ثنائي النطاق بالإضافة إلى USB Type-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم.
سعر هاتف Reno8 Z 5G
يتوفر هاتف Reno8 Z 5G بسعر 12.990 يوان صيني أو ما يُعادل 360 دولار أمريكي، وهو مُتاح حاليًا بلونين مُختلفين وهما: الأسود والذهبي.