اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، بدأت شركة OPPO في إطلاق سلسلة Reno8 العالمي، ولم تُعلن إلا مؤخرًا عن النموذج الجديد الذي أُطلق عليه اسم “Reno8 Z 5G”، وتم دعم هذا الإصدار بشريط إضاءة حول الكاميرا للإشعارات ونسبة الشحن، وهو ما جعله مختلفًا عن بقية سلسلة هواتف Reno8.

في هذا المقال سنتعرف على جميع تفاصيل هاتف OPPO Reno8 Z 5G التي شملت المُواصفات والسعر ومُميزات أخرى لهذا الإصدار.

مُواصفات هاتف Reno8 Z 5G

المعالج يعمل هاتف Reno8 Z 5G بشريحة معالج Snapdragon 695 SoC المُتوسط المدى، الذي يحتوي على معالج رسومي Adreno 619. الشاشة يتميز هذا الهاتف بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.4 بوصة، بمعدل تحديث قياسي 60 هرتز. الكاميرا في إعدادات الكاميرا، يحتوي هذا الجهاز على ثلاث كاميرات، تأتي الكاميرا الرئيسية الهاتف بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعلى الجانب الأمامي توجد كاميرا بدقة 16 ميجابكسل وهي مُخصصة للسيلفي. البطارية دعمت شركة أوبو هذا الإصدار ببطارية 4500 مللي أمبير، مع خاصية الشحن السريع بقوة 33 وات.

الذاكرة في الذاكرة، يحتوي هذا الهاتف الذكي على ذاكرة عشوائية الوصول بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت. نظام التشغيل يتم تشغيل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهة مستخدم 12,1 ColorOS.

مميزات أخرى للهاتف

أولاً، تم تصميم Reno8 Z 5G بشكل مشابه جدًا لبقية هواتف سلسلة Reno8 الأخرى، بالإضافة إلى ماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة،

ودعم لتقنية Bluetooth 5.1 و WiFi ثنائي النطاق بالإضافة إلى USB Type-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم.

سعر هاتف Reno8 Z 5G

يتوفر هاتف Reno8 Z 5G بسعر 12.990 يوان صيني أو ما يُعادل 360 دولار أمريكي، وهو مُتاح حاليًا بلونين مُختلفين وهما: الأسود والذهبي.