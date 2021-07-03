جعل رقم زين الكويت مغلق أو غير متاح في خطوة | طريقة تفعيل الخاصية أو الغائها

أن تحصل على المزيد من الخصوصية أمر لا يقارن بثمن، هذا ما قدمته شركة زين الكويت من تحكم كامل في خصوصية الجوال، بإمكانك إما تحويل المكالمات الواردة اليك رقمك الي رقم آخر أو إظهار رسالة مسجلة تفيد بأن الرقم مغلق الآن وهو غير مغلق أو أنه غير متاح، بكل سهولة يمكنك القيام بتفعيل خاصية الرقم مغلق.

قبل شرح طريقة تفعيل تلك الخدمة من الضروري الإشارة أن تلك الخاصية أو هذه الميزة يجب أن ترافقها خدمة أخري، وهي ليست إلزاماً لكن من قبيل التوضيح يجب أن تقوم بالاشتراك في نظام الإشعار بالمكالمات الفائتة، حيث وخلال تفعيل ميزة الجوال مغلق ستكون في حاجة الي الوصول الي تلك الأرقام التي حاولت التواصل معك خلال وقت تفعيلها.

كود جعل رقم زين الكويت مغلق او غير متاح:

لتتمكن من تفعيل هذه الخدمة سيكون من الضروري إدخال الكود التالي: **61# وبمجرد إدخال الكود التالي والاتصال ستكون قد قمت بتفعيل تلك الخاصية، لكن ماذا لو قررت إلغائها، يمكنك وببساطة استخدام الكود التالي من اجل إلغاء تلك الخاصية #61##

وكما أوضحت من الضروري أن تكون علي علم بالأرقام التي حاولت الاتصال بك أثناء تواجد جوالك في هذا الوضع، لهذا من خلال الكود التالي #155*67** ستكون قادراً على معرفة أي رقم حاول الاتصال عليك وقت تفعيل الخاصية.

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