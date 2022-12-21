جربها الآن.. أفضل 5 حيل في تطبيق واتس اب

أصبح تطبيق “واتس اب” هو الأفضل لدى أغلب الأشخاص حول العالم، حيث أنه يتيح لكافة المستخدمين امكانية التواصل مع أي شخص مجانا سواء كتابيا أو صوتيا أو بالفيديو، وحاليا أصبح يحتوي على الكثير من المزايا التي قد لا نعرفها، وقد كشف موقع “indiatoday” عن ابرز الحيل الموجودة في التطبيق والتي تمنحك تجربة مميزة.

حيل جديدة من واتس اب

ونستعرض معا الآن ابرز وأهم الحيل الموجودة في تطبيق “واتس اب”:

يمكنك من الظهور غير متصل بالإنترنت: وذلك عن طريق تغيير بعض إعدادات الخصوصية بالتطبيق، كل ما عليك:

الدخول إلى الاعدادات. ثم الخصوصية، واختر ظهور ومتصل الآن. اضغط على جهات اتصالي باستثناء، في حالة رغبتك في ظهور غير متصل لأشخاص محددة.

التراجع عن الرسائل المحذوفة عن طريق الخطأ: حيث يمكنك استعادة الرسائل المحذوفة خلال 5 ثواني من خلال زر “تراجع” الموجود أسفل نافذة الدردشة، علما بأن تلك الميزة تكون متاحة فقط في حالة ضغطت على “حذف لدي”، كما أنها غير متاحة لكل المستخدمين.

تسجيل الرسائل الصوتية الطويلة: وذلك من خلال الضغط على أيقونة الميكروفون الموجودة في الجانب الأيمن السفلي للدردشة، كما يمكنك ايقاف تسجيل رسالتك مؤخرا من خلال الضغط على أيقونة الإيقاف ذات اللون الأحمر، وفي حالة ردك على مكالمة لن يتم حذف التسجيل بل يمكنك استكماله.

مزايا واتس اب