جديد تردد قنوات إم بي سي MBC 2021 على النايل سات وعربسات
يبحث الملايين في جميع أنحاء الوطن العربي بشكل دائم ومستمر، عن أحدث ترددات قنوات إم بي سي MBC 2021 على القمر الصناعي النايل سات والقمر عربسات، لاسيما مع التحديثات المستمرة التي يتم إجراؤها على تردد القنوات بشكل عام، حيث تحظى مجموعة قنوات إم بي سي بشهر واسعة بين الكثيرين، نظرًا لما تقدمه من مادة متنوعة من الأعمال الفنية والثقافية والاجتماعية، بجانب المسلسلات والدراما المصرية والعربية التي تنقلها حصريًا لها، بالإضافة إلى برامج التوك شو الرائعة التي ينتظرها المتابعين بشكل يومي وأسبوعي.
قنوات mbc متعة المشاهدة
تحظى قنوات إم بي سي بشهرة واسعة وكبيرة، لما تقدمها من أعمال مختلفة، فنرى مسابقة الحلم على قناة إم بي سي1 وجوائز مقدمة تتخطى قيمتها الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، ونرى تشكيلة رائعة من الدراما المصرية الممتعة عبر قنوات mbc مصر،ونرى البرامج السياسية والتحليلية، كما نرى مسلسلات تركية حصريا ودراما عراقية ودول شمال إفريقيا والمغرب العربي على قنوات إم بي سي 5 وإم بي سي عراق، كما تختص قنوات mbc 2 وأكشن، بتقديم باقة من الأفلام والمسلسلات الأجنبية النادرة، بينما يتم بث برامج الأطفال المختلفة على قناة mbc3.
يهمك أيضًا:
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport على النايل سات وعربسات HD وSD
تردد قنوات الرياضية السعودية Ssc جميع الجودات النايل سات وعربسات
تردد قنوات إم بي سي MBC 2021
إليكم جدول تردد جميع قنوات إم بي سي، سواء إم بي سي مصر أو mbc 5، وأكشن وأفلام ودراما وإم بي سي العادية:
|القناة
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|القمر
|قناة إم بي سي بوليود
|11470
|عمودي
|27500
|النايل سات
|قناة إم بي سي بوليود
|12284 – 12399
|عمودي
|27500
|عربسات
|mbc 2
|11938
|عمودي
|27500
|نايل سات
|إم بي سي مصر1
|12015
|عمودي
|27500
|نايل سات
|إم بي سي مصر2
|11823
|عمودي
|27500
|نايل سات
|mbc1
|11470
|عمودي
|27500
|نايل سات
|mbc1
|11270
|عمودي
|27500
|عربسات
|mbc5
|11559
|عمودي
|27500
|نايل سات
|mbc5
|11958
|أفقي
|27500
|نايل سات