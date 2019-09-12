جديد تردد قناة بطوط كيدز 2019 على النايل سات

تردد قناة بطوط كيدز هو من أهم ترددات قنوات الاطفال على النايل سات، والتي يبحث عنها العديد من أولياء أمور الأطفال في مصر وفي الوطن العربي، حيث بدأت قناة بطوط في البث على القمر الصناعي نايل سات، منذ فترة قصيرة، ولكن حصلت على نسب مشاهدات كبيرة فى الفترة الأخيرة، وذلك نظرا لما تقدمه من محتوى مميز للأطفال على مدار الساعة، ونتعرف معكم فى هذا المقال على تردد قناة بطوط كيدز على القمر الصناعي نايل سات.







قناة بطوط كيدز الجديدة

قناة بطوط هي أحدي القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، والتى بدأت البث الخاص بها منذ عدة شهور على القمر الصناعي نايل سات، وخلال فترة البث التجريبي للقناة، حصلت على نسب مشاهدات كبيرة، فهي تقدم المحتوى المميز والمختلف للأطفال، والذي يساعد الأطفال على تنمية المهارات فى العديد من المجالات المختلفة، كما تقدم قناة بطوط كيدز أفلام الكرتون المتنوعة على مدار 24، وتقدم الأفلام مدبلجة باللغة العربية، وذلك تسهيلاً على الأطفال الاستمتاع بمشاهدة قناة بطوط كيدز,







تردد قناة بطوط كيدز 2019

نقدم لكم فى السطور القادمة، احدث تردد قناة الاطفال الجديدة، بطوط كيدز على القمر الصناعي نايل، حيث يمكنك ضبط الرسيفر الخاص بك على التردد الجديد لقناة بطوط كيدز، وذلك لمتابعة أفضل أفلام الكرتون المدبلجة على مدار اليوم.







القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11411.

الاتجاه : افقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.