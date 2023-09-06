سامسونج تعلن عن توقف دعم التحديثات الأمنية لهواتف من اجمل هواتفها 

في خبر رسمي أعلنت شركة سامسونج عن نهاية دعم التحديثات الأمنية لبعض هواتفها القديمة، ومن بينها سلسلة Galaxy Note 10 في سبتمبر 2023 ، ما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الأجهزة ومدى تأثير هذا الإعلان على مالكيها.

صورة هاتف سامسونج جالكسي المصدر رقمي

نهاية مفاجئة لدعم التحديثات لهذه الهواتف الذكية

شهد مستخدمو هواتف جالكسي نوت 10، و جالكسي نوت 10 بلس من سامسونج مفاجأة غير متوقعة حينما أعلنت الشركة عن توقف تحديثات البرمجيات الأمنية لهذه الأجهزة، يُذكر أن هذين الهاتفين كانا يتلقيان تحديثًا أمنيًا كل ثلاثة أشهر، ولكن هذا الإعلان يعني أن المستخدمين لن يتلقوا المزيد من هذه التحديثات بدءًا من الآن.

Galaxy Note 10 تكمل أربع سنوات في السوق

تم إطلاق سلسلة جالكسي نوت 10، في النصف الثاني من عام 2019، مما يعني مرور أربع سنوات كاملة على إطلاقها. وبهذا الإعلان، يبدو أن سامسونج قد قررت وأخيرًا وقف تقديم التحديثات الأمنية لهذه الهواتف، مما يثير تساؤلات حول مدى استدامتها وسير الأمور مع المالكين الحاليين.

بات من المؤكد أن هواتف جالكسي نوت 10، و جالكسي نوت 10 بلس، من شركة سامسونج لن تستقبل أي تحديثات أمان مستقبلية، وبالرغم من ذلك، يظل هاتف Galaxy Note 10 Lite الذي تم إصداره في يناير 2020 مستمرًا في جدول تحديثاته الربع سنوي.



تاريخ تحديثات نظام التشغيل لهواتف Galaxy Note 10

تم إطلاق سلسلة Galaxy Note 10 من قبل شركة سامسونج لأول مرة مع نظام أندرويد 9، تلقت الهواتف في هذه السلسلة تحديث أندرويد 10 في أوائل عام 2020، وتحديث أندرويد 11 في نهاية عام 2021، وتحديث أندرويد 12 في نهاية عام 2022، وللأسف، لم يحصل هاتفي جالكسي نوت 10، و جالكسي نوت 10 بلس على تحديث أندرويد 13.