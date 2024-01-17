جالكسي اس 24: انطلاق حفل الإعلان عن الهواتف الذكية الرائدة من سامسونج وأحدث التقنيات

في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، ستستضيف سامسونج حدثها الأول لعام 2024، الذي يعد منصة للكشف عن سلسلة هواتفها الذكية الرائدة، جالكسي اس 24 – Galaxy S24 Series، بالإضافة إلى تقديم ذكاء اصطناعي جديد وأحدث واجهة مستخدم.

جالكسي اس 24 انطلاق حفل الإعلان عن الهواتف الذكية الرائدة من سامسونج وأحدث التقنيات

متى سيبدأ حدث الإعلان عن جالكسي اس 24؟

يتم بدء الحدث في تمام الساعة 6 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، مع بث مباشر متاح للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

تفاصيل تصميم وأداء جالكسي اس 24

من المتوقع أن يحمل هاتفا جالكسي اس 24 – Galaxy S24 و جالكسي اس 24 بلس – +Galaxy S24 تصميمًا مشابهًا لسابقيهما، ولكن مع معالجات جديدة تفتح آفاقًا جديدة للذكاء الاصطناعي.

نظرة على المعالج الجديد Exynos 2400

تتوقع سامسونج الكشف عن المعالج الجديد Exynos 2400، الذي سيكون الدفة لأحدث هواتفها، مما يعزز أداء وتجربة المستخدم.

ما يخبئه جالكسي اس 24 الترا – Galaxy S24 Ultra

التكهنات تشير إلى أن الهاتف الفاخر جالكسي اس 24 الترا – Galaxy S24 Ultra سيأتي بتصميم مطور وتحسينات هائلة، مع إمكانية استخدام المعالج Snapdragon 8 Gen 3 وكاميرا بيروسكوبية جديدة.

انتهاء الحدث وتقديم تقارير مفصلة

بمجرد انتهاء الحدث، سيقدم الموقع تقارير شاملة حول الهواتف والتقنيات الجديدة التي تم الإعلان عنها، فتابعوا للحصول على آخر التحديثات والتفاصيل.