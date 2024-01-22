ثورة في كسر سرعة أقراص SSD: تجربة ناجحة تفتح آفاق جديدة في عالم التخزين

تعد عملية كسر السرعة أو رفع تردد التشغيل طريقة شائعة بين اللاعبين لتعزيز أداء المعالجات، البطاقات الرسومية، وذواكر الوصول العشوائية، والآن، تلقى هذه الفكرة تطبيقًا جديدًا مع أقراص SSD.

نقلة نوعية في عالم أقراص SSD من توقيع المهندس غابرييل فيراز

في تجربة رائدة قام بها المهندس غابرييل فيراز، المتخصص في قاعدة بيانات أقراص SSD بموقع TPU، تمكن من كسر سرعة قرص SSD، مما يلقي الضوء على إمكانيات كبيرة غير مستغلة في أقراص التخزين، استخدم فيراز قرص RZX Pro SSD SATA III سعة 256 جيجابايت، مع وحدة تحكم Silicon Motion SM2259XT2 ومعالج ARM أحادي النواة يعمل بتردد يصل إلى 550 ميجاهرتز.

تقنيات معقدة لكسر سرعة قرص SSD

كانت ذاكرة NAND Flash في القرص مبرمجة للعمل بتردد يصل إلى 400 ميجاهرتز، بينما كان التردد الفعلي يصل إلى 193.75 ميجاهرتز فقط، لكسر السرعة، اعتمد فيراز على محول خاص من SATA III إلى USB 3.0 باستخدام وحدة تحكم JMS578، وبرنامج Mass Production Tools لتعديل إعدادات البرنامج الثابت.

نتائج مذهلة وتحديات تواجه كسر سرعة أقراص SSD

أسفرت عملية كسر السرعة عن زيادة كبيرة في ترددات وحدة التحكم وذاكرة NAND Flash، محققةً تحسينًا في الأداء، خاصة في سرعة الكتابة، وزيادة في عرض النطاق الترددي للذاكرة، ومع ذلك، كان هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مما يطرح تحديات بشأن العمر الافتراضي للأقراص.

آفاق مستقبلية لتطوير أقراص SSD قابلة لكسر السرعة

تبدو الآفاق واعدة للشركات المصنعة لأقراص SSD للتركيز على إمكانية كسر السرعة، خصوصًا مع وجود حلول تبريد فعالة تحول دون الارتفاع الزائد في درجات الحرارة، هذه التطورات تعد بإحداث ثورة في طريقة استخدام وتحسين أقراص التخزين الحالية.