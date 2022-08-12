ثورة في عالم الأندرويد عقب ظهور هاتف Xiaomi MIX Fold 2 قاتل هاتف سامسونج الحديث Galaxy Z Fold 4

قامت شركة شاومي بالدخول في منافسة جديدة مع العملاق الكوري سامسونج، وذلك بعد إطلاقها لهاتف Xiaomi MIX Fold 2 القابل للطي، المنافس الشرس والأقوى لهاتف سامسونج الحديث Galaxy Z Fold 4، حيث جاء هاتف شاومي الحديث بمواصفات عالمية رائدة، وأنحف وأكبر في الإمكانيات من هاتف جلاكسي زد فولد 4.

مواصفات وسعر هاتف Xiaomi MIX Fold 2

وتبلغ نحافة الهاتف عند فتحه نحو 5.4 ملم، وعند طيه 11.2 ملم، وذلك مقارنةً بهاتف سامسونج القابل للطي، والذي تبلغ نحافته 6.5 عند الفتح و15.8 عند غلقه، وفيما يلي نعرض لمتابعينا مواصفات هاتف شاومي Mix Fold 2 والتي جاءت وفق ما يلي.

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وزن الهاتف 262 جرام شاشة هاتف شاومي القابل للطي “الخارجية” من سامسونج ومن نوع E5 AMOLED مقياس الشاشة 6.5 بوصة جودة العرض FHD+ الدقة 2520 × 1080 بيكسل الشاشة الخارجي تدعم تقنية HDR10 +، وDolby Vision طبقة حماية الشاشة Corning Gorilla Glass Victus الكاميرا الأمامية 20 ميجا بيكسل الشاشة الرئيسية للهاتف مقاس 8 بوصة ومن نوع LTPO2 OLED معدل التحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز

مواصفات الذواكر لهاتف Xiaomi MIX Fold 2

الشاشة الرئيسية تدعم التدرج اللوني DCI-P3 وتدعم تقنية HDR10 + وDolby Vision طبقة حماية الشاشة الأساسية Schott UTG معالج هاتف شاومي القابل للطي من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 الرام 12 جيجا بايت نوع الرام LPDDR5 الذاكرة الداخلية 1 تيرا بايت نوع الذاكرة الداخلية UFS 3.1 نظام التشغيل أندرويد 12 واجهة المستخدم MIUI Fold 13

مواصفات كاميرات هاتف شاومي Mix Fold 2

الكاميرات ثلاثية.

دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل.

الكاميرات تحمل علامة Leica.

مستشعر الكاميرا الرئيسية من سوني IMX766.

دقة الكاميرا الثانية التليفوتوغرافية 13 ميجا بيكسل.

عدسة فائقة الإتساع 12 ميجا بيكسل.

كاميرا السيلفي 20 ميجا بيكسل.

البطارية 4500 مللي أمبير.

الشحن السريع اللاسلكي 67 وات.

سعر هاتف Xiaomi MIX Fold 2