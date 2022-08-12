تقنية

ثورة في عالم الأندرويد عقب ظهور هاتف Xiaomi MIX Fold 2 قاتل هاتف سامسونج الحديث Galaxy Z Fold 4

سعيد عطيه

قامت شركة شاومي بالدخول في منافسة جديدة مع العملاق الكوري سامسونج، وذلك بعد إطلاقها لهاتف Xiaomi MIX Fold 2 القابل للطي، المنافس الشرس والأقوى لهاتف سامسونج الحديث Galaxy Z Fold 4، حيث جاء هاتف شاومي الحديث بمواصفات عالمية رائدة، وأنحف وأكبر في الإمكانيات من هاتف جلاكسي زد فولد 4.

مواصفات وسعر هاتف Xiaomi MIX Fold 2

وتبلغ نحافة الهاتف عند فتحه نحو 5.4 ملم، وعند طيه 11.2 ملم، وذلك مقارنةً بهاتف سامسونج القابل للطي، والذي تبلغ نحافته 6.5 عند الفتح و15.8 عند غلقه، وفيما يلي نعرض لمتابعينا مواصفات هاتف شاومي Mix Fold 2 والتي جاءت وفق ما يلي.

شاومي تكشف النقاب عن هاتف XIAOMI MIX Fold 2 القابل للطي مع كاميرات Leica الشهيرة والمزيد

تسريبات تكشف بعض المُواصفات وموعد إطلاق هواتف Xiaomi Mix Fold 2

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وزن الهاتف 262 جرام
شاشة هاتف شاومي القابل للطي “الخارجية” من سامسونج ومن نوع E5 AMOLED
مقياس الشاشة 6.5 بوصة
جودة العرض FHD+
الدقة 2520 × 1080 بيكسل
الشاشة الخارجي تدعم تقنية HDR10 +، وDolby Vision
طبقة حماية الشاشة Corning Gorilla Glass Victus
الكاميرا الأمامية 20 ميجا بيكسل
الشاشة الرئيسية للهاتف مقاس 8 بوصة ومن نوع LTPO2 OLED
معدل التحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز

مواصفات الذواكر لهاتف Xiaomi MIX Fold 2

الشاشة الرئيسية تدعم التدرج اللوني DCI-P3
وتدعم تقنية HDR10 + وDolby Vision
طبقة حماية الشاشة الأساسية Schott UTG
معالج هاتف شاومي القابل للطي من نوع Snapdragon 8+ Gen 1
الرام 12 جيجا بايت
نوع الرام LPDDR5
الذاكرة الداخلية 1 تيرا بايت
نوع الذاكرة الداخلية UFS 3.1
نظام التشغيل أندرويد 12
واجهة المستخدم MIUI Fold 13

مواصفات كاميرات هاتف شاومي Mix Fold 2

  • الكاميرات ثلاثية.
  • دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل.
  • الكاميرات تحمل علامة Leica.
  • مستشعر الكاميرا الرئيسية من سوني IMX766.
  • دقة الكاميرا الثانية التليفوتوغرافية 13 ميجا بيكسل.
  • عدسة فائقة الإتساع 12 ميجا بيكسل.
  • كاميرا السيلفي 20 ميجا بيكسل.
  • البطارية 4500 مللي أمبير.
  • الشحن السريع اللاسلكي 67 وات.

سعر هاتف Xiaomi MIX Fold 2

  • طراز 12 + 256 جيجا بايت يباع بسعر 1340 دولار.
  • طراز 12+ 1 تيرا بايت 1780 جيجا بايت.
سعيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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