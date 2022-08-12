ثورة في عالم الأندرويد عقب ظهور هاتف Xiaomi MIX Fold 2 قاتل هاتف سامسونج الحديث Galaxy Z Fold 4
قامت شركة شاومي بالدخول في منافسة جديدة مع العملاق الكوري سامسونج، وذلك بعد إطلاقها لهاتف Xiaomi MIX Fold 2 القابل للطي، المنافس الشرس والأقوى لهاتف سامسونج الحديث Galaxy Z Fold 4، حيث جاء هاتف شاومي الحديث بمواصفات عالمية رائدة، وأنحف وأكبر في الإمكانيات من هاتف جلاكسي زد فولد 4.
مواصفات وسعر هاتف Xiaomi MIX Fold 2
وتبلغ نحافة الهاتف عند فتحه نحو 5.4 ملم، وعند طيه 11.2 ملم، وذلك مقارنةً بهاتف سامسونج القابل للطي، والذي تبلغ نحافته 6.5 عند الفتح و15.8 عند غلقه، وفيما يلي نعرض لمتابعينا مواصفات هاتف شاومي Mix Fold 2 والتي جاءت وفق ما يلي.
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|وزن الهاتف
|262 جرام
|شاشة هاتف شاومي القابل للطي “الخارجية” من سامسونج ومن نوع
|E5 AMOLED
|مقياس الشاشة
|6.5 بوصة
|جودة العرض
|FHD+
|الدقة
|2520 × 1080 بيكسل
|الشاشة الخارجي تدعم تقنية
|HDR10 +، وDolby Vision
|طبقة حماية الشاشة
|Corning Gorilla Glass Victus
|الكاميرا الأمامية
|20 ميجا بيكسل
|الشاشة الرئيسية للهاتف مقاس 8 بوصة ومن نوع
|LTPO2 OLED
|معدل التحديث متغير
|من 1 إلى 120 هرتز
مواصفات الذواكر لهاتف Xiaomi MIX Fold 2
|الشاشة الرئيسية تدعم التدرج اللوني
|DCI-P3
|وتدعم تقنية
|HDR10 + وDolby Vision
|طبقة حماية الشاشة الأساسية
|Schott UTG
|معالج هاتف شاومي القابل للطي من نوع
|Snapdragon 8+ Gen 1
|الرام
|12 جيجا بايت
|نوع الرام
|LPDDR5
|الذاكرة الداخلية
|1 تيرا بايت
|نوع الذاكرة الداخلية
|UFS 3.1
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
|واجهة المستخدم
|MIUI Fold 13
مواصفات كاميرات هاتف شاومي Mix Fold 2
- الكاميرات ثلاثية.
- دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل.
- الكاميرات تحمل علامة Leica.
- مستشعر الكاميرا الرئيسية من سوني IMX766.
- دقة الكاميرا الثانية التليفوتوغرافية 13 ميجا بيكسل.
- عدسة فائقة الإتساع 12 ميجا بيكسل.
- كاميرا السيلفي 20 ميجا بيكسل.
- البطارية 4500 مللي أمبير.
- الشحن السريع اللاسلكي 67 وات.
سعر هاتف Xiaomi MIX Fold 2
- طراز 12 + 256 جيجا بايت يباع بسعر 1340 دولار.
- طراز 12+ 1 تيرا بايت 1780 جيجا بايت.