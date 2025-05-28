“ثورة تقنية”.. ميزة جديدة على الواتساب لتحسين الدردشة الصوتية وخطوات استخدامها

أعلنت تقارير صحفية أن منصة التواصل الشهيرة واتساب أطلقت ميزة جديدة على الواتساب وصفتها بالتقدّم الكبير في مجال الدردشة الصوتية، حيث تتيح تلك الميزة للمستخدمين التفاعل عبر الصوت داخل المجموعات دون الحاجة إلى مكالمات صوتية تقليدية أو إرسال رسائل طويلة، مما يعزز من تجربة المستخدم بشكل ملحوظ ويمنحهم مرونة أكبر في التواصل والتنظيم ضمن مجموعاتهم.

الميزة الجديدة تعتمد على توفير نظام مبتكر للدردشة الصوتية داخل مجموعات الواتساب، ما يفتح المجال للتواصل الصوتي بسهولة وسلاسة، سواء كان بين صديقين أو عدد أكبر يصل إلى 20 شخصاً في المجموعة الواحدة، حيث يسمح هذا التحديث للمستخدم بالبقاء على اتصال مع أعضاء مجموعته دون الحاجة إلى الخروج لإجراء مكالمات منفصلة، مما يزيد من سرعة التفاعل ويحافظ على سلامة التجربة الجماعية.

استخدام هذه الميزة بسيط ولا يحتاج إلى خطوات معقدة، إذ يمكن للمستخدم بدء محادثة صوتية مباشرة بالسحب من أسفل المحادثة إلى الأعلى والضغط لفترة قصيرة على الشاشة، الميزة توفر لأعضاء المجموعة فرصة الانضمام أو مغادرة أي محادثة صوتية بشكل سلس وفق رغباتهم الشخصية، مع الاحتفاظ بالمحادثة مثبتة في أسفل النافذة لتسهيل التحكم في خيارات المكالمة متى لزم الأمر:

الوصول إلى الدردشة الصوتية بالنزول للأسفل والاحتفاظ بالضغط

لن تُرسل إشعارات أو مكالمات إلى أعضاء المجموعة

تظل عناصر التحكم مثبتة لسهولة الاستخدام

هذه الميزة التي كانت تقتصر في السابق على المجموعات الكبيرة فقط، أصبحت الآن متاحة لجميع المجموعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مما يعزز من استخدامها في سيناريوهات متعددة، على سبيل المثال، يمكن لأفراد العائلة الواحدة ترتيب أمورهم اليومية بسهولة أو يمكن لفريق عمل صغير إجراء مناقشاتهم الموجزة الصوتية دون الحاجة إلى جدولة مكالمات منفصلة، والميزة الجديدة تظهر حرص واتساب على تقديم أدوات مبتكرة تعزز من تجربة المستخدم وتجعل من التطبيق خياراً شاملاً ومُستداماً للتواصل اليومي بمختلف أشكاله، وتفتح المجال أمام المستخدمين لتجربة التواصل الصوتي بأسلوب فوري وجديد يناسب احتياجاتهم المختلفة.

ملائمة للمجموعات التي تتطلب اتصالاً سريعاً

تعزز من الخصوصية بعدم إرسال إشعارات إضافية

سهولة كبيرة في الوصول والانضمام إلى المحادثات

في النهاية، تشكل الميزة الجديدة على الواتساب خطوة مهمة لتحسين تجربة الدردشة الصوتية على التطبيق، إذ يتطلع المستخدمون إلى الاستفادة القصوى من وسائل التواصل السريعة والفعالة التي تتيحها هذه الخدمة، مما يجعلها إضافة مثالية تساهم في تعزيز مستوى الاتصال الفوري على المنصة.