ثورة الذكاء الاصطناعي في التجزئة: جوجل تُطلق أدوات جديدة لتحسين تجارب التسوق الرقمية

تتبنى جوجل الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لتحويل قطاع التجزئة، حيث أطلقت مؤخرًا مجموعة من الأدوات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تجارب التسوق عبر الإنترنت، في قلب هذه الابتكارات يأتي حل التجارة التحادثية الجديد، Conversational Commerce Solution، الذي يستخدم روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز التفاعل بين المتاجر والعملاء.

تتميز هذه الروبوتات بقدرتها على إجراء محادثات باللغة الطبيعية، مقدمة اقتراحات للمنتجات تتناسب مع تفضيلات كل مستخدم، تُدار هذه الوكلاء الافتراضيين بواسطة نماذج لغوية متطورة مثل PaLM، مع إمكانية التخصيص الكامل لتتوافق مع بيانات ومتطلبات كل تاجر تجزئة.

جوجل تعتبر التطور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي خطوة مهمة في تقدم التكنولوجيا، وتؤكد على أهميته المتزايدة في أجندات تجار التجزئة، هذا وقد أدخلت جوجل أيضًا أدوات جديدة لإثراء القوائم والمحتوى، مستفيدة من نماذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف المنتجات والبيانات الوصفية تلقائيًا.

تتضمن هذه الأدوات أيضًا قدرة تجار التجزئة على توليد صور جديدة لمنتجاتهم، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الأوصاف إلى صور مرئية، هذه الابتكارات تمثل أحدث الأمثلة على تأثير الذكاء الاصطناعي في عالم التجزئة، حيث تواكب جوجل تطورات شركات أخرى مثل أمازون في هذا المجال.

تشمل الأدوات الجديدة المُعلن عنها أيضًا حلولًا متطورة لتحسين خدمة العملاء وتسريع فهرسة المنتجات لتجار التجزئة، وتستفيد هذه الحلول من التقنيات المتقدمة لتوفير تجربة أكثر سلاسة وفعالية لكل من العملاء والتجار.

إضافةً إلى ذلك، يتم منح المتاجر التقليدية فرصًا جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي من خلال Distributed Cloud Edge، وهي مجموعة أجهزة مُدارة ذاتيًا، هذا النظام يهدف إلى تقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتعزيز كفاءة استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة.

يأتي هذا الإعلان قبل أيام من المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة المقرر انعقاده في نيويورك، ما يعكس التزام جوجل بالاستمرار في الريادة والابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية والتجارة.