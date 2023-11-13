ثورة الذكاء الاصطناعي المحمول.. إليك كل ما يجب معرفته عن جهاز Humane AI Pin

في عالم التكنولوجيا المتطور، ظهر جهاز Humane AI Pin كنقطة تحول في مفهوم الأجهزة القابلة للارتداء.

تأسست شركة Humane على يد عمران شودري وبيثاني بونجيورنو، اللذين لهما خبرة سابقة مع شركة آبل، لتقدم هذا الابتكار الذي يعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي.

السمات

الجهاز، الذي يثبت مغناطيسيًا على الملابس، يتميز بعدم وجود شاشة تقليدية، ويعتمد بدلاً من ذلك على نظام عرض ليزري يقوم بعرض المعلومات مباشرة على راحة يد المستخدم.

هذا النظام الفريد يوفر تفاعلاً غير مسبوق مع الجهاز، حيث يمكن للمستخدم التفاعل مع القوائم والرد على النصوص أو تغيير الأغاني من خلال إيماءات اليد.

من حيث التصميم، يأتي جهاز Humane AI Pin بحجم صغير، مصنوع من الألمنيوم والزجاج، مزودًا بكاميرا ومكبر صوت، ومجموعة من المستشعرات.

يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت.

يتميز الجهاز أيضًا بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر ثلاثي الأبعاد للعمق، بالإضافة إلى مستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعرات الحركة.

يدعم الجهاز الاتصال عبر الواي فاي 5 والبلوتوث 5.1، ويحتوي على بطارية داخلية تُشحن لاسلكيًا.

يعمل جهاز Humane AI Pin بنظام تشغيل Cosmos الذي يمزج بين التقنيات الذكية والتفاعل البديهي والأمان المتقدم، مما يلغي الحاجة إلى تنزيل التطبيقات وإدارتها.

فيما يتعلق بالسعر والتوافر، أعلنت الشركة أن جهاز Humane AI Pin سيكون متاحًا للطلب اعتبارًا من 16 نوفمبر 2023، بسعر 699 دولارًا، مع اشتراك شهري يبلغ 24 دولارًا يشمل بيانات ومكالمات هاتفية.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تسليم الجهاز للمستخدمين في أوائل عام 2024.