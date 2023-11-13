ثورة الذكاء الاصطناعي المحمول.. إليك كل ما يجب معرفته عن جهاز Humane AI Pin
في عالم التكنولوجيا المتطور، ظهر جهاز Humane AI Pin كنقطة تحول في مفهوم الأجهزة القابلة للارتداء.
تأسست شركة Humane على يد عمران شودري وبيثاني بونجيورنو، اللذين لهما خبرة سابقة مع شركة آبل، لتقدم هذا الابتكار الذي يعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي.
السمات
الجهاز، الذي يثبت مغناطيسيًا على الملابس، يتميز بعدم وجود شاشة تقليدية، ويعتمد بدلاً من ذلك على نظام عرض ليزري يقوم بعرض المعلومات مباشرة على راحة يد المستخدم.
هذا النظام الفريد يوفر تفاعلاً غير مسبوق مع الجهاز، حيث يمكن للمستخدم التفاعل مع القوائم والرد على النصوص أو تغيير الأغاني من خلال إيماءات اليد.
من حيث التصميم، يأتي جهاز Humane AI Pin بحجم صغير، مصنوع من الألمنيوم والزجاج، مزودًا بكاميرا ومكبر صوت، ومجموعة من المستشعرات.
يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت.
يتميز الجهاز أيضًا بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر ثلاثي الأبعاد للعمق، بالإضافة إلى مستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعرات الحركة.
يدعم الجهاز الاتصال عبر الواي فاي 5 والبلوتوث 5.1، ويحتوي على بطارية داخلية تُشحن لاسلكيًا.
يعمل جهاز Humane AI Pin بنظام تشغيل Cosmos الذي يمزج بين التقنيات الذكية والتفاعل البديهي والأمان المتقدم، مما يلغي الحاجة إلى تنزيل التطبيقات وإدارتها.
فيما يتعلق بالسعر والتوافر، أعلنت الشركة أن جهاز Humane AI Pin سيكون متاحًا للطلب اعتبارًا من 16 نوفمبر 2023، بسعر 699 دولارًا، مع اشتراك شهري يبلغ 24 دولارًا يشمل بيانات ومكالمات هاتفية.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تسليم الجهاز للمستخدمين في أوائل عام 2024.
يتميز الجهاز بمجموعة من المؤشرات الضوئية التي تساعد في تحسين تجربة المستخدم وزيادة الخصوصية.
فمثلاً، يوجد ضوء Beacon على الإطار يخبر المستخدم بوجود مكالمة واردة أو رسالة أو إشعارات أخرى، بينما يعلم ضوء Trust Light المستخدم إذا كان الميكروفون أو الكاميرا نشطين، مما يزيد من طمأنينة المستخدمين حول خصوصيتهم.
تأسست شركة Humane في عام 2017، وظلت منتجاتها وجهودها البحثية تحت السرية التامة لمدة 6 سنوات.
يعتبر جهاز Humane AI Pin نتاج هذا العمل الدؤوب، وقد قدم عمران شودري، أحد مؤسسي الشركة، عرضًا في إحدى فعاليات TED يستعرض فيه قدرات الجهاز، واصفًا إياه بأنه “حاسوب خفي” يمكنه الإجابة عن الاستفسارات وتنفيذ الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى شاشة مادية.
يمثل جهاز Humane AI Pin خطوة كبيرة نحو مستقبل التكنولوجيا القابلة للارتداء، حيث يجمع بين الأناقة والتقنية المتقدمة وسهولة الاستخدام، ويعد بتحويل طريقة تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا وجعلها أكثر تكاملاً مع الحياة اليومية.
بالنظر إلى خلفيات مؤسسيها والإمكانيات التي يقدمها، يبدو أن جهاز Humane AI Pin يحمل في طياته الكثير من الوعود لمستقبل الأجهزة الذكية.
المواصفات
|الخاصية
|التفاصيل
|الاسم
|Humane AI Pin
|تاريخ الإطلاق
|الطلبات تبدأ في 16 نوفمبر 2023
|موعد التسليم المتوقع
|أوائل عام 2024
|السعر
|699 دولارًا أمريكيًا، اشتراك شهري 24 دولارًا
|التصميم
|صندوق مربع صغير الحجم من الألمنيوم والزجاج
|التثبيت
|مغناطيسي على الملابس
|نظام التشغيل
|Cosmos
|المعالج
|كوالكوم ثماني النوى
|الذاكرة (RAM)
|4 جيجابايت
|التخزين
|32 جيجابايت
|الكاميرا
|13 ميجابكسل فائقة الاتساع
|مستشعرات
|الإضاءة المحيطة، الحركة، ثلاثي الأبعاد للعمق
|الاتصال
|الواي فاي 5، بلوتوث 5.1، LTE، eSIM
|الميزات الإضافية
|نظام عرض ليزري، تفاعل بإيماءات اليد
|البطارية
|داخلية، تُشحن لاسلكيًا
|مؤشرات الضوء
|Beacon وTrust Light للإشعارات والخصوصية