ثلث الأمريكيين من هم في عمر المراهقة هجروا الفيس بوك في 2022

تراجع عدد مستخدمي فيسبوك من المراهقين الأمريكيين في العام الحالي 2022، في غضون ذلك يتصدر تيك توك ويوتيوب قائمة المنصات الترفيهية الأكثر استخداماً بين هذه الفئة العمرية في أمريكا، وذلك وفقاً لدراسات قام بها مركز الأبحاث “بيو” وتم نشرها منذ يومين.

نسب مستخدمي التيك توك والفيس بوك بأمريكا

علاوة على ذلك، يستخدم تطبيق التيك توك ٦٧٪؜ أحياناً من الشباب في عمر المراهقة فالولايات المتحدة الأمريكية، وبشكل دائم يستخدمه من ال٦٧٪؜ حوالي ١٦٪؜.

وعلى الرغم من أن تطبيق تيك توك الذي تمتلكه للمجموعة الصينية “بايت دانس” أصبح تطبيقا عالمياً على الهواتف المحمولة مذ عام 2017، إلا أن مقاطع الفيديو القصيرة المنشورة على التطبيق والتي تظهر للمستخدم عن طريق خوارزميات قوية، تشهد نجاحاً كبيراً جداً.

في غضون ذلك، لاحظ مركز الأبحاث “بيو” أن نسبة الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة ويتصفحون فيسبوك تراجعت من %71 عام 2015 إلى %32 عام 2022، أي انخفضت بنسبة كبيرة.