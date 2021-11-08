ثلاث خصائص جديدة في iOS 15 لم يلاحظها الكثير بالرغم من أهميتها

بالرغم من كونها خصائص مهمة، إليكم ثلاث خصائص في نظام ايفون iOS 15 الجديد لم يلاحظها الكثيرون.

١- الأصوات في الخلفية

بعد أن قام الكثير من المستخدمين بتحميل تطبيقات وظيفتها فقط تشغيل موسيقى في الخلفية أثناء استخدام جهاز الآيفون، قمات أبل بإتاحة هذه الفكرة، وهناك ٦ أصوات متاحه منها صوت المطر وصوت المحيط أو الشلالات.

ويمكن تشغيلها من:

انتقل إلى الإعدادات> إمكانية الوصول> الصوت / المرئي> أصوات الخلفية> تبديل.



٢- تخصيص مظهر كل تطبيق على حدة

أصبح ممكناً الآن التحكم بحجم الخط والسطوع ومظهر كل تطبيق على حدة.

من: الإعدادات> إمكانية الوصول> (مرر إلى أسفل للعثور على) حسب إعدادات التطبيق> انقر على “إضافة تطبيق”> اختر التطبيق الذي ترغب في تخصيصه.



٣- العودة لمتصفح سفاري السابق

سفاري أصبح يضع خانة الرابط بالأسفل، وبالرغم من أن هذه الخاصية مفيدة في حال أردت التنقل بين أكثر من تبويب، عبر تمرير الشاشة يميناً ويساراً، إلا أنه من الممكن العودة لسفاري بالشكل الذي عهدته سابقاً، من هنا:

الإعدادات>سفاري> علامات التبويب> “علامة تبويب واحدة”.

