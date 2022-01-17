احذر| ثغرة خطيرة تخترق أجهزة الآيفون والآيباد تسرقة بريدك الإلكتروني

في ظل الطرق الملتوية والخادعة التي ينتهجها الكثير من الهاكرز والمتسللين والمزعجين لاختراق الهواتف الذكية خلال الفترة الأخيرة، حذر خبراء تقنيين من ثغرة خطيرة ظهرت في متصفح سفاري الخاص بشركة أبل الأمريكية، تخدع المستخدمين وتعمل على اختراق أجهزة آيفون وآيباد، وفور تمكنها من عملية اختراق الجهاز تعمل على الفور على سرقة البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة للمتسخدم عبر سرقة بيانات البريد الإلكتروني الخاص به.

ثغرة بأجهزة أبل

وأوضح تقرير موقع “9 تو 5 ماك”، إلى أن خبراء تقنيين بارزين استطاعوا اكتشفا ثغرة خطيرة في متصفح “سفاري”، يستغلها المتسللين والمحتالين من أجل تسريب سجلات المتصفح ومعلومات حسابات البريد الإلكتروني المسجلة عليه للكثير من المستخدمين، لافتة إلى أنه بالفعل تم تسجيل عمل تلك الثغرة الخبيثة والخادعة على كافة أنظمة التشغيل التابعة للشركة الأمريكية الرائدة في صناعة التقنيات الحديثة وأجهزة الآيفون.

وأضاف التقرير إلى أن الثغرة تتمكن من اختراق نظامي آي أو إس 15 وآيباد أو إس 15، وبالتالي يتم التأثير بشكل مباشر من خلال الوصول إلىى أسماء قواعد البيانات الخاصة بالمستخدمين، مما يجعله عرضة للسرقة والتهكير، فيتم سرقة تفاصيل حسابات البريد الإلكتروني، وصور الملفات الشخصية، وسجل التصفح الكامل على المتصفح.

يهمك أيضًا:

يتيح خاصية SharePlay.. مميزات تحديث آبل iOS 15.1 الجديد

مواصفات سماعة آبل AirPods 3 بصوت محيطي ومقاومة للماء

بشاشة LCD.. تسريبات آيفون iphone الجديد منخفض التكلفة

وآبل تلتزم الصمت

وبالرغم من التحذيرات الخطيرة من قبل الخبراء والتقارير وتلقيها بلاغات رسمية من قبل شركة “فينجر برينت جي إس” بتلك المشكلة منذ 28 نوفمبر الماضي، إلا أن شركة آبل الأمريكية التزمت الصمت ولم تُصدر أي تعليق حتى الآن، في الوقت الذي بدأ فيه الكثير من المستخدمين في استبدال متصفح سفاري بمتصفح آخر.