احذر| ثغرة خطيرة تخترق أجهزة الآيفون والآيباد تسرقة بريدك الإلكتروني

محمد فوزي

في ظل الطرق الملتوية والخادعة التي ينتهجها الكثير من الهاكرز والمتسللين والمزعجين لاختراق الهواتف الذكية خلال الفترة الأخيرة، حذر خبراء تقنيين من ثغرة خطيرة ظهرت في متصفح سفاري الخاص بشركة أبل الأمريكية، تخدع المستخدمين وتعمل على اختراق أجهزة آيفون وآيباد، وفور تمكنها من عملية اختراق الجهاز تعمل على الفور على سرقة البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة للمتسخدم عبر سرقة بيانات البريد الإلكتروني الخاص به.

احذر| ثغرة خطيرة تخترق أجهزة الآيفون والآيباد تسرقة بياناتك وبريدك الإلكتروني

ثغرة بأجهزة أبل

وأوضح تقرير موقع “9 تو 5 ماك”، إلى أن خبراء تقنيين بارزين استطاعوا اكتشفا ثغرة خطيرة في متصفح “سفاري”، يستغلها المتسللين والمحتالين من أجل تسريب سجلات المتصفح ومعلومات حسابات البريد الإلكتروني المسجلة عليه للكثير من المستخدمين، لافتة إلى أنه بالفعل تم تسجيل عمل تلك الثغرة الخبيثة والخادعة على كافة أنظمة التشغيل التابعة للشركة الأمريكية الرائدة في صناعة التقنيات الحديثة وأجهزة الآيفون.

احذر| ثغرة خطيرة تخترق أجهزة الآيفون والآيباد تسرقة بريدك الإلكتروني 1 17/1/2022 - 4:34 م
احذر| ثغرة خطيرة تخترق أجهزة الآيفون والآيباد تسرقة بريدك الإلكتروني
مقالات ذات صلة:

خبير تقني يكشف عن طريقة رائعة تزيد من عمر بطارية آيفون وخطأ شائع يُدمرها

تحذير أمني جديد لأكثر من ملياري مستخدم لتطبيق واتساب والحل السريع

وأضاف التقرير إلى أن الثغرة تتمكن من اختراق نظامي آي أو إس 15 وآيباد أو إس 15، وبالتالي يتم التأثير بشكل مباشر من خلال الوصول إلىى أسماء قواعد البيانات الخاصة بالمستخدمين، مما يجعله عرضة للسرقة والتهكير، فيتم سرقة تفاصيل حسابات البريد الإلكتروني، وصور الملفات الشخصية، وسجل التصفح الكامل على المتصفح.

يهمك أيضًا:
يتيح خاصية SharePlay.. مميزات تحديث آبل iOS 15.1 الجديد
مواصفات سماعة آبل AirPods 3 بصوت محيطي ومقاومة للماء
بشاشة LCD.. تسريبات آيفون iphone الجديد منخفض التكلفة

احذر| ثغرة خطيرة تخترق أجهزة الآيفون والآيباد تسرقة بريدك الإلكتروني 2 17/1/2022 - 4:34 م

وآبل تلتزم الصمت

وبالرغم من التحذيرات الخطيرة من قبل الخبراء والتقارير وتلقيها بلاغات رسمية من قبل شركة “فينجر برينت جي إس” بتلك المشكلة منذ 28 نوفمبر الماضي، إلا أن شركة آبل الأمريكية التزمت الصمت ولم تُصدر أي تعليق حتى الآن، في الوقت الذي بدأ فيه الكثير من المستخدمين في استبدال متصفح سفاري بمتصفح آخر.

Avatar of محمد فوزي
محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.