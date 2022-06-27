تيليجرام يطل علي جمهوره بإصداره المدفوع رسميًا 2022

أعلن تيليجرام عن الإصدار المدفوع من التطبيق App والمتاح في جميع أنحاء العالم، حيث يحتوي على Contains بعض الميزات الغير موجودة existing في الإصدار الأصلي بواسطة الاشتراكات الشهرية، مقابل الحصول على مميزات جديدة في الإصدار المتميز من التطبيق، وفي هذا المقال سوف نتعرف على إصدار تيليجرام المدفوع رسمياً ومميزاته الرائعة.

وظائف الإصدار المدفوع من Telegram

يتواجد الإصدار المدفوع من Telegram في جميع أنحاء العالم بقيمة 4.99 دولار أو 5.49 يورو شهريًا، حيث يحتاج المستخدمون الراغبون في الترقية إلى تحديث تطبيق Telegram إلى الإصدار 8.8 ثم التوجه إلى إعدادات التطبيق وتحديد خِيار Telegram Premium الجديد/ كما تساعد هذه خدمة الاشتراك في دعم الإصدار المجاني من Telegram مقابل الدفع لجميع الميزات الجديدة في الإصدار الرائع في التطبيق.

مميزات الإصدار المدفوع من تيليجرام

هناك العديد من المميزات التي تتوفر في الإصدار المدفوع من تيليجرام، وهي كالتالي: