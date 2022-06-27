تيليجرام يطل علي جمهوره بإصداره المدفوع رسميًا 2022
أعلن تيليجرام عن الإصدار المدفوع من التطبيق App والمتاح في جميع أنحاء العالم، حيث يحتوي على Contains بعض الميزات الغير موجودة existing في الإصدار الأصلي بواسطة الاشتراكات الشهرية، مقابل الحصول على مميزات جديدة في الإصدار المتميز من التطبيق، وفي هذا المقال سوف نتعرف على إصدار تيليجرام المدفوع رسمياً ومميزاته الرائعة.
وظائف الإصدار المدفوع من Telegram
يتواجد الإصدار المدفوع من Telegram في جميع أنحاء العالم بقيمة 4.99 دولار أو 5.49 يورو شهريًا، حيث يحتاج المستخدمون الراغبون في الترقية إلى تحديث تطبيق Telegram إلى الإصدار 8.8 ثم التوجه إلى إعدادات التطبيق وتحديد خِيار Telegram Premium الجديد/ كما تساعد هذه خدمة الاشتراك في دعم الإصدار المجاني من Telegram مقابل الدفع لجميع الميزات الجديدة في الإصدار الرائع في التطبيق.
مميزات الإصدار المدفوع من تيليجرام
هناك العديد من المميزات التي تتوفر في الإصدار المدفوع من تيليجرام، وهي كالتالي:
- لا يتوفر فيه إعلانات التي تساعد في دعم تكاليف تشغيل تيليجرام، حي لن تظهر لمشتركي Telegram Premium الجديد المدفوع.
- 4 جيجابايت GB لتحميل الملفات، توفر هذه المِيزة إمكانية إرسال ملفات 4 جيجابايت GB، بمقدار مساحة كافية لمدة 4 ساعات من فيديو Video 1080 بكسل، أو ما يقارب 18 يومًا من الصوت عالي الجودة.
- تنزيلات أسرع، بحيث يمكن تنزيل العديد من الوسائط والملفات بأقصى سرعة Speed ممكنة، وإمكانية الوصول إلى كل شيء في التخزين السحابي غير المحدود.
- زيادة Increase القنوات المتابَعة، وهذا يعني إمكانية متابعة ما يصل إلى 1000 قناة، وإنشاء ما يصل إلى 20 مجلد دردشة مع ما يصل إلى 200 دردشة لكل منها، وإمكانية إضافة حساب رابع إلى أي تطبيق app Telegram، بالإضافة إلى تثبيت 10 محادثات في القائمة الرئيسية وحفظ ما يصل إلى 10 ملصقات مفضلة.
- تحويل transfer الصوت إلى نص خاصة في الاوقات التي لا نرغب في الاستماع إليها.
- ملصقات وردود فعل فريدة، حيث يوفر الاصدار الجديد العشرات من الملصقات على رسوم متحركة رائعة Awesome بملء الشاشة، مع إمكانية إرسالها في أي دردشة للمستخدمين، وإضافة تأثيرات عاطفية وتعبيرية تكون مرئية لجميع المستخدمين.
- إدارة الدردشة، بحيث يحتوي على أدوات Tool جديدة لتنظيم قائمة الدردشة الخاصة بالمستخدم مثل تغيير (ِChange) مجلد الدردشة الافتراضي، مع لإمكانية إعداد في الخصوصية والأمان لأرشفة وكتم الدردشات الجديدة تلقائيًا، من أجل تنظيم قوائم الدردشة الأكثر ازدحامًا.
- صورة picture الملف الشخصي المتحركة، بحي يمكن للجميع رؤية المظهر الجديد بحركة متكررة فريدة من نوعها.