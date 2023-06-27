تيليجرام تعلن رسميًا عن إضافة ميزة القصص

أعلن الرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة الفورية تيليجرام، بافيل دوروف، عن إضافة ميزة القصص “Stories” إلى التطبيق، وسيتم طرحها لجميع المستخدمين في بداية شهر يوليو/تموز القادم.

وأكد دوروف في منشوره على القناة الرسمية لتيليجرام أن إضافة ميزة القصص جاءت استجابةً للطلبات المتكررة من المستخدمين، حيث تلقت الشركة طلبات كثيرة لاعتماد هذه الميزة.

ستعمل ميزة القصص في تطبيق تيليجرام بنفس الآلية المعروفة في تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، حيث يتمكن المستخدمون من تحديد الجمهور الذي يمكنه رؤية القصص، سواء كان الجميع أو جهات الاتصال الكاملة أو جهات الاتصال المحددة أو قائمة الأصدقاء المقربين.

توفر التطبيق أدوات عديدة لتعديل الصور ومقاطع الفيديو، ويمكن للمستخدمين كتابة جمل أو عبارات في النص المصاحب للقصص، فضلاً عن إضافة روابط أو الإشارة إلى المستخدمين الآخرين باستخدام المعرّفات الخاصة بهم.

سيتم عرض القصص المنشورة في التطبيق في أعلى قسم المحادثات، حيث يمكن توسيعه وطيه، ويمكن أيضًا إخفاء بعض القصص حسب الحاجة.

يتيح التطبيق للمستخدمين إضافة الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد، ويمكنهم أيضًا تعيين مدة صلاحية القصص، والتي تتراوح بين 6 ساعات وحتى 48 ساعة، مع خيار الاحتفاظ بالقصص بشكل دائم في صفحة الملف الشخصي، تشابهًا مع ميزة إنستاجرام.

بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لأصحاب القنوات إمكانية نشر القصص لكافة المشتركين في القناة، ويمكنهم أيضًا إرسال المحتوى من داخل القناة إلى القصص، مما يعزز الوصول إلى المشتركين.

تعتبر ميزة القصص مألوفة بأشكال وأسماء مختلفة في معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي، وسيكون لها أخيرًا وجود في تطبيق تيليجرام الذي يحظى بأكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا.