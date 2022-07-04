تيك توك يصدم مستخدميه ويحذف عشرات الملايين من الفيديوهات| ويُحذر

في إطار تطبيقها سياسة المحتوى خلال الفترة الأخيرة، أعلنت منصة TikTok تيك توك الشهيرة والأكثر انتشارًا، عن حذف ما يقارب 102 مليون مقطع فيديو، لانتهاكها سياسة المحتوى الخاص بها، لافتة إلى أن المقاطع المحذوفة تنوعت ما بين محتوى محرض على العنف أو العنصرية أو التنمر، وغيرها من السلوكيات المتعارضة مع سياسة التطبيق، وحذرت المستخدمين.

تيك توك يحذف ملايين الفيديوهات

وفيما يخص تفاصيل قرار حظر وحذف مئات الملايين من فيديوهات المستخدمين المنشورة عبر المنصة، أعلن تيك توك، أن هدفه الأساسي من وراء تلك الحملة يتمثل في بناء منصة ترفيه آمنة ومأمونة تدعم المبدعين وتعزز المواهب الجديدة، وفي نفس وقت تقضي على الفيديوهات التي تخالف سياساته وتضر بالمجتمع من فيدوهات العنصر والتطرف والتنمر وغيرها.

وأضاف TikTok أن ملتزم برفاهية المجتمع من خلال تعزيز وتحسين سياساته لتعزيز السلامة والأمن من خلال مركز الشفافية التابع له، وتم حذف المزيد من مقاطع الفيديو على أساس الإيديولوجيات البغيضة والافتراءات، وكذلك سياسة السلوك البغيض، كما أتاح تيك توك البيانات الخاصة بأسباب الحذف للباحثين والمجتمع المدني، مع إتاحة تنزيلها في تنسيقات لقراءتها آليًا لدعم المزيد من التحليل.

وتحذير للمستخدمين

كما حذرت المنصة المستخدمين من ضرورة تحميل الفيديوهات غير المخالفة فقط، في الوقت الذي يواجه في التطبيق مشاكل في أمريكا، بعد مطالبة أحد أعضاء لجنة الاتصالات الفيدرالية جوجل و آبل بإزالة التطبيق من متاجر التطبيقات الخاصة بها، بسبب مخاوف من تسريب التطبيق لبيانات أمريكية مباشرة إلى بكين.