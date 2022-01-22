تيك توك تضيف ميزة جديدة لزيادة الدخل

بلهادي كمال

مع إشتداد المنافسة بين مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت مؤخراً بعض الميزات التي ستعمل على جذب المزيد من المستخدمين ، خاصة أن بعض هذه الخاصيات ستساهم بشكل كبير في زيادة الدخل المادي لأصحاب القنوات و الصفحات.

تيك توك تضيف ميزة جديدة لزيادة الدخل 2 22/1/2022 - 5:37 م

وعلى خطى يوتيوب و أنستجرام أعلنت تيك توك عن اختبارها لخاصية الاشتراكات المدفوعة للمؤثرين.
وقام انستجرام مؤخرا بالكشف عن بداية اختبارها لميزة جديدة ستمكن المؤثرين والمشاهير من تحقيق المزيد من الأرباح عبر صناعة محتوى مدفوع من طرف المتابعين، ليتبعها موقع  تيك توك “TikTok” اليوم بإعلانه عن ميزته الجديدة لمستخدميه.

تيك توك تضيف ميزة جديدة لزيادة الدخل 1 22/1/2022 - 5:37 م
وستسمح هذه الخاصية الجديدة للمشاهير والمؤثرين على منصة تيك توك من تفعيل ميزة الاشتراك في الحسابات الخاصة بهم، ما سيساهم في عرض محتواهم الحصري، حيث لا يظهر سوى للمتابعين الذين إشتركوا في الخدمة بمقابل مادي على عكس المحتوى العادي الذي هو متوفر لجميع المتابعين دون استثناء.

ومن خلال إضافة هذه الخاصية الجديدة ستوفر تيك توك المزيد من أساليب الدخل لمستخدميها، من أجل تشجيعهم على صناعة المزيد من المحتوى بطرق مختلفة عن السابق.

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وستكون هذه الميزة مفيدة جِدًّا خاصة لصناع المحتوى المميز الحصري، وسيستفيدون جدا من توفيرها على حساباتهم الشخصية.

الجدير بالذكر أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي أضافت نفس الميزة لمستخدميها على غرار يوتيوب من خلال اضافتها لميزة الانتساب التي تسمح للمنتسب للقناة من مشاهدة الفيديوهات بشكل حصري مقابل دفع مادي للقناة.

بلهادي كمال

محرر ومدون جزائري بموقع نجوم مصرية، متهم بمجال التقنية .


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