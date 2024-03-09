تيك توك تتألق بمحتوى الفيديو الطويل وترسخ مكانتها في عالم الترفيه

أعادت تيك توك “Tiktok“تسمية برنامج تحقيق الدخل Creativity Program إلى Creator Rewards، وفي ظل هذا التغيير، أصبح من الضروري لمنشئي المحتوى إنشاء مقاطع فيديو تتجاوز دقيقة واحدة لكسب الدخل من خلال البرنامج الجديد، ويأتي هذا التغيير في أعقاب إغلاق المنصة لصندوق منشئي المحتوى السابق في شهر نوفمبر، والذي لم يكن يفرض أي متطلبات محددة على مدة مقاطع الفيديو.

تيك توك تتألق بمحتوى الفيديو الطويل - مصدر الصورة: tiktok

وقد طلب برنامج Creativity Program، الذي كان في مرحلة تجريبية للمستخدمين، من المشتركين نشر مقاطع فيديو تتجاوز دقيقة واحدة للتأهل لكسب الدخل، مما يعكس تغيراً في استراتيجية الاستخدام التي تسعى إليها الشركة لمنصتها.

تبتعد تيك توك تدريجياً عن النمط القصير للفيديو الذي جعلها اسماً مألوفاً، وتتجه نحو تقديم محتوى أطول، كما توضح تيك توك أن برنامج Creator Rewards يحسب المدفوعات استناداً إلى صيغة مكافآت محسنة تركز على الأصالة، ومدة المشاهدة، وقيمة البحث، وتفاعل الجمهور.

عادةً، كان منشئو المحتوى يشكون من انخفاض العائدات من صندوق منشئي المحتوى السابق، حيث كانوا يكسبون أحيانًا بضعة دولارات فقط مقابل ملايين المشاهدات، لذلك يعتبر الصندوق الجديد لمقاطع الفيديو التي تتجاوز دقيقة واحدة تحسينًا كبيرًا، حيث أكدت تيك توك أن البرنامج يسفر عن زيادة كبيرة في الدفعات المالية لمنشئي المحتوى.

وأوضحت المنصة أن أرباح منشئي المحتوى قفزت بنسبة 250 في المئة خلال الأشهر الستة الأخيرة، مع تضاعف عدد المنشئين الذين يحققون دخلاً شهريًا يبلغ 50 ألف دولار.

وأصبح من الصعب التمييز بين التنسيق الخاص بتيك توك وتلك المستخدمة في يوتيوب، حيث يمكن أن تصل مدة مقطع تيك توك إلى 30 دقيقة في بعض الحالات.

كما تشجع الشركة المنشئين على نشر مقاطع فيديو بتنسيق أفقي، مما يعد تعزيزاً للمحتوى الذي كانت الشركة تقاومه قبل خمس سنوات، ببساطة تروج الشركة لإنشاء محتوى طويل الأمد، وبالإضافة إلى ذلك، تعمل تيك توك على توسيع نطاق الوصول إلى مزايا البث المباشر، حيث أصبحت اشتراكات Live متاحة الآن للمنشئين الذين لا يبثون مباشرة، مما يتيح لهم تحقيق الدخل من متابعيهم من خلال تقديم محتوى حصري ومزايا فريدة.

وبالنسبة للقائمين بالبث المباشر، يمكنهم الآن بيع امتيازات مثل الشارات والمحادثات الخاصة للمشتركين المميزين فقط.