رسمياً| تويتر Twitter تُضيف ميزة جديدة رائعة طال انتظارها

أضاف موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter ميزة جديدة طال انتظارها من العديد من المستخدمين والعملاء للموقع خلال الفترة الماضية، حيث أضاف الموقع علامات الموضوعات Topics إلى ميزة Spaces وهى المساحات، وذلك حتى يتمكن المستخدمين من وضع علامة على المساحات الخاصة بهم وهو ما يصل إلى ثلاثة مواضيع متصلة، ويعتبر موقع التواصل من المواقع الهامة المصغرة التي يتعامل معها الملايين خلال هذه الفترة، لما يتميز به من مميزات تجذب العديد من العملاء.

تويتر Twitter تُضيف ميزة جديدة للمستخدمين طال انتظارها

ومن جانبه أشار موقع “engadget” التقني الشهير ان مالكة موقع التدوينات، أنه عند إنشاء مساحات أو Spaces أو جدولتها يمكن للمستخدم على هواتف أندرويد اختيار ما يصل إلى ثلاثة مواضيع، من أجل وضع العلامة عليها من قائمة أهم عشرة مواضيع على موقع التواصل الاجتماعي المصغر، ولكنها تقتصر على اللغبة الإنجليزية فقط في الوقت الجاري مع التوقع بإضافة لغات أخرى خلال الفترة القادمة.

ويمكن لمستخدم موقع تويتر Twitter الاختيار بين الموضوعات العشرة الأولية والاختيار فيما بينها وهى:

التكنولوجيا.

الأعمال،والمال.

الموسيقى.

الرياضة.

الألعاب.

الأخبار.

العالمية.

الترفيه والفنون والثقافة.

المنزل والأسرة.

الوظائف.

ميزة إخفاء التغريدات في تويتر

وتساعد تلك الخطوة على إضافة العديد من الموضوعات ذات الصلة إلى Spaces، ولكن في الوقت الحالي سوف تتمكن من الاختيار بين عشرة مواضيع رئيسية، وسوف يعمل الموقع على توسعة الاختيارات خلال الفترة القادمة، كما جاءت ميزة إخفاء التغريدات القديمة من بين ميزات الموقع الجديدة والتي تمنح لجميع المستخدمين خيار أرشفة التغريدات القديمة وكذلك إخفاء المشاركات بعد فترة زمنية معينه على المستخدم أن يختار بينها وهى 30 يوماً أو 60 يوماً أو 90 يوماً وكذلك سنة كاملة.