إيلون ماسك يقترح تعديلًا جديدًا لتويتر

أكد رجل الأعمال المعروف إيلون ماسك على تويتر، الأحد، بعد أيام فقط من توليه إدارة أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيرا في العالم، إن تويتر سيعدل عملية التحقق من المستخدمين.

تغريدة إيلون ماسك بشأن تعديل تويتر المتوقع

وقال إيلون ماسك عبر تغريدة له : “يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.

وأكدت النشرة الإخبارية التكنولوجية لتويتر، الأحد، نقلا عن شخصين مطلعين، أن تويتر يدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء

المرموقة المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب.

وأضاف التقرير أنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك في علامة تويتر الزرقاء بسعر 4.99 دولار في الشهر أو فقد شاراتهم “الموثقة” في حالة تطبيق المشروع.

قرار إيلون ماسك قيد الدراسة

وحتى الآن لم يقرر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا تنفيذ الأمر بشكل نهائي، ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع، ولكن بحسب المنصة من المحتمل أن يصبح التحقق جزءا من علامة تويتر الزرقاء.

وطرحت العلامة الزرقاء في يونيو من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر “حصولا حصريا على الخاصيات المتميزة” على أساس اشتراك شهري، بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات.