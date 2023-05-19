نجاح أولى صفقات تويتر تحت قيادة إيلون ماسك

تحدثت عدة تقارير إخبارية نقلا عن مصادر مطلعة بأن شركة إكس كورب X Corp، الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي تم تأسيسها مؤخرا، نجحت في الاستحواذ على منصة التوظيف المتخصصة في قطاع التكنولوجيا لاسكي Laskie، وهي أول صفقة استحواذ لموقع تويتر تحت إدارة الملياردير إيلون ماسك الذي تعهد بتغيير تويتر إلى تطبيق لكل شيء.

وأكدت التقارير أن تويتر أنهى الصفقة وسدد قيمتها نقدا وفي صورة أسهم بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قال في تغريدة سابقة أن هناك خطط من موقع التواصل الاجتماعي العملاق تويتر فيما يتعلق بمزايا جديدة متاحة للمستخدمين والتي ستعطيهم القدرة على كسب الأموال.

حيث أشار إيلون ماسك إلى أن تويتر يخطط للسماح للمستخدمين بفرض رسوم على الوصول إلى محتواهم، بدءا من النصوص الطويلة، ووصولا إلى مقاطع الفيديو التي تصل مدتها لساعات.

وأكدت تغريدة إيلون ماسك أن تويتر لن يحصل على أي من الأموال التي يجنيها المستخدمون من الاشتراكات خلال العام الأول، وأن مستخدمي تويتر سيحتفظون بما لا يقل عن 70% من إيرادات الاشتراكات على الهاتف المحمول بعد احتساب رسوم متجر التطبيقات.