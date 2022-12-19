إيلون ماسك يغادر قيادة تويتر

أكد إيلون ماسك، تنحيه عن رئاسة تويتر، بعد استفتاء على تويتر حول بقائه فى منصبه، بحسب ما أعلنته قناة العربية منذ قليل.

ماسك: لايوجد من يتولى منصب الرئيس

وفى وقت سابق صرح إيلون ماسك إنه لا يوجد أحد لتولي تويتر إذا كان سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي.

الجدير بالذكر أن أحد رواد تويتر قال أن إيلون ماسك قد اختار بالفعل قائدًا جديدًا لتويتر، مما دفع الملياردير الأمريكي وصاحب شركة تسلا يرد على هذا المستخدم في تغريدة حيث كتب “لا أحد يريد الوظيفة التي يمكنها فعلاً إبقاء تويتر على قيد الحياة”، وفقاً لموقع businessinsider.

تأتي هذه التعليقات بعد تغريدة على استطلاع للرأي، يسأل متابعيه عما إذا كان يجب أن يتنحى عن منصب رئيس تويتر، وقال إنه “سيلتزم بالنتائج”.

كتب إيلون ماسك العديد من التغريدات التي أشارت إلى استطلاعات الرأي الخاصة به، وقال ماسك في تغريدة “السؤال ليس العثور على رئيس تنفيذي، السؤال هو العثور على مدير تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة”.