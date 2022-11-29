تقنية

تويتر في طريقه لتطوير ميزة مهمة

آياتي خيري

قال رجل الاعمال والملياردير الامريكي المعروف والرئيس التنفيذي لشركة تويتر ، إيلون ماسك، في تغريدة على تويتر ردا على أحد المستخدمين، أنه كان يخطط لإجراء تعديل على أهم مزايا موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكدًا على أنه كان يعتزم زيادة حجم التغريدة على تويتر إلى 1000 حرف بدلا من 280 حرف فقط.

تويتر

ماسك يوافق على مقترح زيادة حجم التغريدة

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الجدير بالذكر أن إيلون ماسك رد على تغريدة أحد المتابعين بأنه يوافق على مقترح قيام شركة تويتر بزيادة الحد الأقصى لعدد الأحرف في التغريدة الواحدة إلى 420 بدلا من 280 حرف.

يذكر أن الملياردير الأمريكي أعلن بعد فترة قليلة من استحواذه على تويتر أنه متفق مع فكرة السماح للمستخدمين بنشر مقاطع فيديو وتغريدات أكبر حجما خلال الفترة المقبلة.

ولا يخفى على أحد ماتواجهه إدارة إيلون ماسك من اضطرابات عديدة وهو الأمر الذي دفع إيلون ماسك لتحذير العاملين بشركة تويتر، من أنه قد لا يكون بمقدوره إنقاذ الشركة من الوقوع في خطر الإفلاس.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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