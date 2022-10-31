إيلون ماسك يقرر إقالة 25% من موظفي تويتر .. وهذا منصبه الجديد بالمنصة

قالت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين نقلا عن بعض مصادرها أن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس ورئيس مجلس إدارة تويتر إيلون ماسك قد اجتمع مع مجموعة من كبار موظفي تويتر في عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة بعض الخطط الإضافية للشركة بعد اكتمال عملية استحواذه على تويتر .

تويتر يتجه لخفض القوى العاملة

وقالت مصادر الصحيفة أن أحد تلك الخطط التي ناقشها تويتر مع الإدارة هي خطة تقليل القوى العاملة في تويتر بنسبة 25%.

يذكر أن من بين الحاضرين في الاجتماع محامي إيلون ماسك أليكس سبيرو، وكذلك المستثمران ديفيد ساكس وجيسون كالكانيس الذان يعملان أيضا كمهندسين للبرمجيات في تويتر .

المدير التنفيذي الجديد لتويتر

وبحسب الصحيفة، فقد تمت أثناء الاجتماع الإشارة إلى إيلون ماسك على أنه الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر ، على الرغم من أن هذا القرار لم يتم الإعلان عنه بعد.

الجدير بالذكر أنه بعد إتمام صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر – البالغة قيمتها 44 مليار دولار – مساء يوم الخميس السابق، قام إيلون ماسك بفصل بعض من كبار المديرين التنفيذيين بالشركة، ومنهم المدير التنفيذي