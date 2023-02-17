تويتر يفرض أعلى معدل انتشار لتغريدات ماسك بناء على طلبه وسبب تراجع التفاعلات

قدم موقع ذا بلاتفورمز تقرير جديد بخصوص المنصة الشهيرة تويتر، وقد أشار إلى أن هذه الأخيرة قامت بتطوير نظام خوارزمي جديد، وهو يضمن للمالك المدعو إيلون ماسك تحقيق معدل عال لانتشار التغريدات الخاصة به وهذا من أجل أن تصل إلى عدد كبير من المستخدمين، وكان المالك قد بيّن غضبه بسبب تراجع نسبة التفاعل مع إحدى التغريدات التي قام بإطلاقها.

تفاصيل التقرير

من أبرز ما جاء في التقرير بخصوص موقع تويتر، قام إيلون ماسك بحدف التغريدة التي تحدث فيها عن تشجيع فريق إيجلز لكرة القدم الأمريكية خلال بطولة سوبر بول، وهذا بعد أن حققت تفاعل وصل إلى 9.1 مليون، بالمقابل فقد حصدت تغريدة الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاعل أكثر منه، والذي يشجع نفس الفريق، ووصل عدد التفاعلات إلى تسعة وعشرون مليون تفاعل.

قام ابن عم إيلون ماسك بمطالبة المطورين للشركة بوضع حل برمجي لهذه المشكلة التي أدت إلى انخفاض التفاعل والوصول المباشر إلى تغريدات مالك منصة تويتر، وفي الأسبوع الماضي قام إيلون ماسك بتسريح مهندس في تويتر على خلفية قيامه بتفسير تراجع الانتشار والتفاعل مع تغريدات ماسك إلى انخفاض الشعبية، وبأن الأمر لا يرجع لخلل تقني.

ما هي الاحتمالات المنطقية

قام المطورون في شركة تويتر بتقديم احتمالات منطقية بخصوص الموضوع، والتي من المتوقع أن تكون السبب الرئيسي في تراجع الفاعلات ونسبة انتشار التغريدات الخاصة بالمالك إيلون ماسك، ومن الاحتمالات التي توصوا إليها هي قيام المستخدمين بتفعيل خاصة mute اتجاه تغيردات إيلون ماسك وهذا نظرا للتغريد المبالغ فيه في الفترة الموالية لإتمام صفقة الاستحواذ على تويتر السنة الماضية، في حين قام آخرون بحجب حسابه كليا.

بالإضافة إلى ما سبق، هناك احتمال آخر توصلوا إليه، وهو أنه هناك مشاكل تقنية فعلا في خوارزميات تويتر حسب ما أشار إليه فريق الباحثين، وبأن تغريدات المالك إيلون ماسك تتضمن معايير تسهل ظهورها بكل وضوح للمستخدمين والمتابعين وغير المتابعين أيضا من مختلف أنحاء العالم.