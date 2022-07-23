تويتر يغير صوته والمغردون يعترضون.. والشركة توضح السبب

لقد انتشر مؤخرًا جدلًا واسعًا عن تغير صوت تطبيق تويتر، فإنه لأمر غريب لم يشهده أي مستخدم من قبل لهذا التطبيق منذ ظهوره حتى الآن، فقد اختلفت الأراء وردود الأفعال حول هذا الأمر، فبعض الناس قد تعاملوا مع الأمر كأن شيء لم يحدث وعبروا عن إعجابهم بالصوت الجديد وهو “زقزقة العصفور”، والبعض الآخر يرغب في معرفة سبب التغيير وما مدى تأثيره على تعاملهم مع التطبيق، لذا قررنا اليوم عرض الأمر بشكل واضح وإعلان السبب، تابع معنا.

صوت تويتر الجديد

تسعى الشركة المسؤولة عن هذا التطبيق إلى تطويره بشكل كبير في الفترة المقبلة، حتى توفر للمتسخدم تجربة مختلفة وفريدة من نوعها مع إبقاء مهمة التطبيق الرئيسية.

فقد أوضح موقع ذا فيرج بأن هذا الصوت أصبح متوفر على هواتف الآيفون فقط، وأن هواتف الأندرويد والأنواع الأخرى لا يسمعون نفس الصوت الجديد، بل زقزقة مختلفة، وجدير بالذكر أن هذا التطور والتغيير الجديد لم يكن على مستوى العالم، بل اختصته الشركة على بعض الدول المحددة تم اختيارها من قبل الشركة.

أراء الجمهور في الصوت الجديد

لقد شهدت المملكة العربية السعودية هذا التغيير الجديد، وقد عبر الجمهور عن أرائهم بطرق مختلفة، فقد يرى البعض أن هذا الصوت مماثل لصوت العصافير بشكل حقيقي، وأنه من اللطيف أن تم أمر كهذا، وعبر البعض الآخر عن عدم إعجابهم بهذا التغيير، والبعض الآخر وصف الصوت الجديد بأنه كالأشباح، ويجب تغييره.

لكننا نرى أن نسبة الموافقون على هذا التغيير أعلى بكثير من المعارضين، فقد أعجب المغردون بالتحديث وأنه لإضافة رائعة من قبل الشركة، وقد أوضحت الشركة مؤخرًا بأنها ستقوم بتغيير العديد من الأمور داخل التطبيق وإجراء بعض التحسينات وإضافة بعض الإمكانات؛ حتى يحصل المغردون على تجربة جديدة وممتعة، وأن المعارضين سوف يستمتعون بالأمر ويعتادون عليه، وأنه يجب أن يكونوا على دراية بأن اي تطبيق مهما بلغ عمره لابد من تطويره؛ حتى يواكب ما نشهده الآن من تطور وحداثة في جميع الهواتف والحواسيب، لذا تسعى الشركة إلى تحقيق تجربة حديثة وغير مألوفة.