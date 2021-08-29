تويتر سبيسز Twitter Spaces هي أولى خدمات تويتر المدفوعة الأجر والتي يبدأ من خلالها تطبيق التدوينات القصيرة تقديم عائد للمبدعين، فالخدمة الجديدة ستعتمد بشكل أساسي على اشتراكات يدفعها كل من يرغب في الوصول لغرف المحادثات الصوتية والتواصل مع أصحاب المحتوى المتميز بشكل مباشر.

تويتر سبيسز Twitter Spaces أول خدمة مدفوعة الأجر لتويتر

بدء التجهيز للخدمة الجديدة منذ يونيو الماضي، ولكن لم يتم تفعيل الخدمة حتى الآن، ومن المتوقع أن يكون الإصدار الأول لهذه الخدمة على الأجهزة التي تدعم نظام “IOS” وهي هواتف “أيفون”، ثم يتبعها التطبيق على باقي الأنظمة كما وعدت تويتر.

الخدمة الجديدة سوف يحصل من خلالها أصحاب المحتوى المتفرد من المبدعين على 97% من قيمة الاشتراكات لأول 50 ألف دولار، ثم تخفض النسبة إلى 80% للاشتراكات التي تزيد عن هذه القيمة.

أما طريقة تحديد سعر تذكرة الدخول لمنصة المبدع سيحددها هو بنفسه، كما سيحدد العدد الأقصى الذي يسمح له بالوصول لمنصته والتي ستتيح له التواصل بشكل مباشر مع كافة المشتركين.

خدمة تويتر الجديدة تنافس كلوب هاوس

يذكر أن الخدمة الجديد “تويتر سبيسز” جاءت لتنافس النجاح الكبير الذي حققه تطبيق “كلوب هاوس” خلال الشهور القليلة الماضية، مما دفع الشركة إلى تطوير وتقديم منصة جديدة تقدم نفس خدمات “كلوب هاوس” ولكن بإمكانيات وقدرات “تويتر” الضخمة، والتي من المتوقع أن تطور غرف مناقشة وتواصل مختلفة.