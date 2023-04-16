اعرف السبب.. مطالبة إيلون ماسك “تويتر” للمستخدمين بدفع 4 دولارات كإشتراك شهري

بما أن إيلون ماسك هو واحد من أبرز مستخدمي تويتر، فهو يتمتع بميزة “الاشتراكات” الخاصة بحسابه، الذي يتابعه أكثر من 135 مليون متابع على تويتر، وذكر أن الأشخاص الذين يشتركون معه مقابل 4 دولارات شهريًا وفقًا لملفه الشخصي، سيكون لديهم القدرة على “طرح أي سؤال عليه” مرة كل بضعة أسابيع.

وأضاف الملياردير الأمريكي أن “تويتر” لن يحتفظ بأي من الأموال التي يتم جمعها من المشتركين خلال الـ 12 شهرا القادمة، وأشار إلى أنه سيتم خصم 30٪ من الأموال المحصلة، والتي تذهب لشركتي آبل Apple وجوجل Google كرسوم على أجهزة iOS وأندرويد.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة “جوجل”، لوكالة “رويترز” إن مطالبة إيلون ماسك كانت غير دقيقة، مشيرة إلى أنها قللت رسوم الخدمة لجميع الاشتراكات على متجر بلاي خلال العام الماضي من 30٪ إلى 15٪.