اعرف السبب.. مطالبة إيلون ماسك “تويتر” للمستخدمين بدفع 4 دولارات كإشتراك شهري
أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، يوم الخميس، عن تغيير اسم ميزة المتابعين المميزين “Super Follows” إلى “الاشتراكات” Subscriptions، وذلك لتتيح للمستخدمين دفع اشتراك مقابل الوصول إلى محتوى حصري على المنصة، ووفقًا لما ذكره موقع “businessinsider”، صرّح إيلون ماسك في تغريدة له بأن المستخدمين سيتمكنون من جني الأموال من متابعيهم مقابل تقديم محتوى حصري على تويتر، وذلك من خلال نشر النصوص الطويلة، ومقاطع الفيديو الطويلة، وإنشاء مساحات خاصة بالمشتركين فقط، بالإضافة إلى حصول المشتركين على شارات خاصة.
تويتر يطالب مستخدميه بدفع اشتراك شهري
بما أن إيلون ماسك هو واحد من أبرز مستخدمي تويتر، فهو يتمتع بميزة “الاشتراكات” الخاصة بحسابه، الذي يتابعه أكثر من 135 مليون متابع على تويتر، وذكر أن الأشخاص الذين يشتركون معه مقابل 4 دولارات شهريًا وفقًا لملفه الشخصي، سيكون لديهم القدرة على “طرح أي سؤال عليه” مرة كل بضعة أسابيع.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تويتر الأخيرة لزيادة الإيرادات، حيث طرح إيلون ماسك، الذي تولى إدارة الشركة في أكتوبر الماضي، ميزات جديدة مقابل اشتراك مادي، ومن بين تلك الميزات هي Twitter Blue التي تتيح للمستخدمين الحصول على علامة اختيار زرقاء إذا دفعوا مقابل العضوية الشهرية، كما اتخذ ماسك أيضًا قرارًا بخفض القوة العاملة بالشركة بنسبة تصل إلى 80٪.
تم الإعلان عن ميزة الاشتراكات (Subscriptions) من قبل تويتر مؤخراً وكان يعرف سابقًا باسم “Super Follows”، تتيح هذه الميزة للمستخدمين تحقيق الدخل من محتواهم المنشور على المنصة، بما في ذلك التغريدات الحصرية ومقاطع الفيديو والنشرات الإخبارية والمزيد، وذلك مقابل دفع مبلغ اشتراك شهري.
ومن المتوقع أن تساعد ميزة الاشتراكات “Subscriptions” المستخدمين على تحقيق الدخل من خلال محتواهم المنشور على تويتر، مثل التغريدات الحصرية ومقاطع الفيديو والنشرات الإخبارية وغيرها، بالإضافة إلى الوصول إلى مساحات مخصصة للمشتركين فقط وشارة تميزهم عن المتابعين العاديين، ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة مفيدة للمنشئين المحتوى وتساعدهم على زيادة دخلهم.