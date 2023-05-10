تقنية

تويتر يتجه نحو المستقبل| ماسك يكشف عن مزايا جديدة تشمل المكالمات والرسائل المشفرة

هاجر بلتاجي

خرج الرئيس التنفيذي لموقع تويتر إيلون ماسك، بتصريح حصري يوم الثلاثاء يكشف فيه عن مزايا جديدة مذهلة ستتم إضافتها إلى المنصة في المستقبل القريب، ومن بين هذه المزايا الرائعة تشمل المكالمات والرسائل المشفرة الآمنة التي ستعزز خصوصيتك أثناء التواصل على المنصة. كما أعلن عن خطوة أخرى، وهي إزالة الحسابات غير النشطة، وذلك وفقًا لتقرير حصري صادر عن وكالة رويترز.

في العام الماضي، أعلن السيد ماسك عن مشروعه الطموح “تويتر 2.0 تطبيق كل شيء” (Twitter 2.0 The Everything App)، الذي يعد بتحويل تجربة المستخدم على تويتر إلى مستوى جديد تمامًا، حيث سيتيح هذا التطبيق المثير للإعجاب ميزات مثل الرسائل المباشرة المشفرة (DMs) والتغريدات الطويلة وخدمات المدفوعات التي تستحق الاهتمام.

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وفي تغريدة جديدة نشرها ماسك أمس الثلاثاء، أعلن عن ميزة مذهلة ستتيح للمستخدمين الدردشة الصوتية والمرئية مع أي شخص على تويتر دون الحاجة إلى تبادل أرقام الهواتف، وبهذه الميزة الرائعة سيكون بإمكان المستخدمين التواصل مع الناس في أي مكان في العالم بكل سهولة ويسر من خلال حساباتهم الخاصة على تويتر.

بفضل هذه الميزة الجديدة على تويتر، يستطيع تويتر منافسة تطبيقي فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة ميتا واللذين يتمتعان بنفس المزايا.

أفاد السيد ماسك بأن نسخة من خاصية الرسائل المباشرة المشفرة ستصبح متاحة على تويتر بدءًا من اليوم الأربعاء، ولكنه لم يشر إلى ما إذا كانت المكالمات ستكون مشفرة أم لا.

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هاجر بلتاجي

طالبة بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ، أعشق التدوين في العديد من المجالات، وأهتم بكل ما هو جديد وممتع.

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