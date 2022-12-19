تويتر يصدم مستخدميه ويقرر منع استخدامهم لتلك الخاصية| ومطالبات بإنضمام ميسي للمنصة

تحديثات مستمرة من قبل منصة تويتر الشهيرة للتغريدات والتدوينات الصغرى، وتعديلات متواصلة، في إطار التغييرات الكبيرة التي تشهدها الشركة المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن تخطيطها لإطلاق حملة تسريح جديدة لموظفيها، أول تعليق لها على مطالبات المتابعين بإنشاء حساب خاص للنجم الأرجنتيني ميسي، لاسيما وأنه لا يملك حساب على المنصة.

تعديلات منتظرة من تويتر

وفي تطور جديد أعلن تويتر، بأنه لن يتم السماح بعد الآن بالترويج المجاني لمنصات وسائل تواصل اجتماعي محددة، وسيتم منع المستخدمين من استخدام تلك الخاصية، وسيتم العمل على الفور على إزالة أي ترويج مجاني لمنصات وسائل تواصل اجتماعي تابعة لطرف ثالث تم حظرها من قبل بحظرها.

وأضافت منصة تويتر أن أي روابط كان يتم نشرها باستخدام عناوين بو آر إل سيتم وقف أيضًا، كما سيتم حرمان المستخدمين من نشر الدعاية الخاصة به لحسابه على انستجرام مثلاً، عندما كان يقوم في السابق بالدعوة لمتابعته عبر حسابه ونشر الرابط الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي المنافس.

الإجراءات المقررة للمخالفين

وفي حالة مخالفة المستخدم لإجراء عدم الدعاية لصفحة له عبر موقع أخر للتواصل الاجتماعي، سيتم في البداية المطالبة بحذف التغريدة، ومن ثم بدء حذف تلك التغريدة آليًا، انتهاءً بإغلاق الحساب أو الحسابات مؤقتًا في حالة الاستمرار على المخالفة، ومن ثم في النهاية سيتم تعليق دائم للحساب.

أما فيما يخص مطالبة المستخدمين بإنشاء حساب للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصةً وأنه يُعد الرياضي الوحيد الأكثر شهرة الذي لا يمتلك حساب على المنصة، قال تويتر: نرحب به دائمًا.