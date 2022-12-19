تقنية

تويتر يصدم مستخدميه ويقرر منع استخدامهم لتلك الخاصية| ومطالبات بإنضمام ميسي للمنصة

محمد سعيد

تحديثات مستمرة من قبل منصة تويتر الشهيرة للتغريدات والتدوينات الصغرى، وتعديلات متواصلة، في إطار التغييرات الكبيرة التي تشهدها الشركة المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن تخطيطها لإطلاق حملة تسريح جديدة لموظفيها، أول تعليق لها على مطالبات المتابعين بإنشاء حساب خاص للنجم الأرجنتيني ميسي، لاسيما وأنه لا يملك حساب على المنصة.

تويتر يصدم مستخدميه ويقرر منع استخدامهم لتلك الخاصية| ومطالبات بإنضمام ميسي للمنصة 3 19/12/2022 - 8:23 م

تعديلات منتظرة من تويتر

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وفي تطور جديد أعلن تويتر، بأنه لن يتم السماح بعد الآن بالترويج المجاني لمنصات وسائل تواصل اجتماعي محددة، وسيتم منع المستخدمين من استخدام تلك الخاصية، وسيتم العمل على الفور على إزالة أي ترويج مجاني لمنصات وسائل تواصل اجتماعي تابعة لطرف ثالث تم حظرها من قبل بحظرها.

تويتر
تويتر يصدم مستخدميه ويقرر منع استخدامهم لتلك الخاصية| ومطالبات بإنضمام ميسي للمنصة

وأضافت منصة تويتر أن أي روابط كان يتم نشرها باستخدام عناوين بو آر إل سيتم وقف أيضًا، كما سيتم حرمان المستخدمين من نشر الدعاية الخاصة به لحسابه على انستجرام مثلاً، عندما كان يقوم في السابق بالدعوة لمتابعته عبر حسابه ونشر الرابط الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي المنافس.

تويتر يصدم مستخدميه ويقرر منع استخدامهم لتلك الخاصية| ومطالبات بإنضمام ميسي للمنصة 1 19/12/2022 - 8:23 م

الإجراءات المقررة للمخالفين

وفي حالة مخالفة المستخدم لإجراء عدم الدعاية لصفحة له عبر موقع أخر للتواصل الاجتماعي، سيتم في البداية المطالبة بحذف التغريدة، ومن ثم بدء حذف تلك التغريدة آليًا، انتهاءً بإغلاق الحساب أو الحسابات مؤقتًا في حالة الاستمرار على المخالفة، ومن ثم في النهاية سيتم تعليق دائم للحساب.

تويتر يصدم مستخدميه ويقرر منع استخدامهم لتلك الخاصية| ومطالبات بإنضمام ميسي للمنصة 2 19/12/2022 - 8:23 م

أما فيما يخص مطالبة المستخدمين بإنشاء حساب للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصةً وأنه يُعد الرياضي الوحيد الأكثر شهرة الذي لا يمتلك حساب على المنصة، قال تويتر: نرحب به دائمًا.

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محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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