تويتر تقرر إغلاق إصدار جديد من تطبيق TweetDeck

اتخذت إدارة شركة تويتر المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي ” تويتر” قرارًا تطويريًا جديدًا، وهو إغلاق تطبيق لوحة معلومات الوسائط الاجتماعية TweetDeck، المعني بنظام التشغيل ماك من آبل، ومن المقرر أن ينتهي في الأول من شهر يوليو.

تويتر تواصل إغلاق إصدارات تطبيق TweetDeck

ووفقًا لموقع “theverge” التقني، قررت شركة تويتر إغلاق إصدار تطبيق TweetDeck، الخاصة بأنظمة تشغيل الهواتف الذكية أندرويد و iOS و Adobe Air، خلال عام 2013، وفي السياق ذاته قررت وقف دعمها لنسخة الويندوز خلال عام 2016، والآن من المقرر أن يختفي إصدار Mac بعد الأول من يوليو المقبل.

تويتر تقرر إصدار Mac بعد الأول من يوليو المقبل

وعندما يقوم المستخدمون بتشغيل تطبيق TweetDeck، على أجهزة ماك من آبل، فإنه تظهر لهم تنبيه تحذيري في الجزء العلوي من الشاشة تنوه المستخدمين بالإغلاق الوشيك للتطبيق، وتوجه الرسالة المستخدمين المهتمين بمتابعة استخدام الخدمة بإمكانية الاستمرار في استخدام الإصدار المحدث من TweetDeck على متصفح الويب.

40 مليون دولار قيمة شراء تويتر للتطبيق في 2011

يذكر أن تويتر، حصلت على تطبيق TweetDeck، في عام 2011 مقابل 40 مليون دولار، ولم يشهد التطبيق أي عملية تطويرية منذ شراءه.

وتسعى الشركة، في الوقت الحالي لتكثيف جهودها في تطوير نسخة الويب من TweetDeck، حيث يتم اختبار إصدار المعاينة حاليا مع عدد محدود من الأشخاص في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان.