تويتر تحجب التفاعلات على التغريدات التي تحتوي على روابط Substack

أفادت عدة تقارير تم نشرها على الإنترنت، بأن تويتر قامت بحجب التفاعلات على التغريدات التي تحتوي على روابط لـ Substack، مما يعني أنه لا يمكن إعادة التغريد أو الرد أو حتى الإعجاب بأي تغريدة تحتوي على رابط Substack.

وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول الأسباب وراءه، فقد يكون ردًا من تويتر وإيلون ماسك على ميزة الـ Notes الجديدة التي أطلقتها Substack، أو قد يكون بسبب تغييرات في نظام التسعير الخاص بـ API الذي أعلنت عنه تويتر مؤخرًا.

وقد رد مؤسسو Substack على هذا الإجراء بالقول إن الكتاب يستحقون الحرية في مشاركة روابط Substack أو أي مكان آخر، وأن هذا التغيير الفجائي يعد تذكيرًا بأن الكتاب يستحقون نموذجًا يمنحهم السيطرة. وأضافوا أنهم يعملون على التحقق من القيود الجديدة وسوف يشاركون المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة.

وقد يكون هذا الإجراء أيضًا بسبب رغبة تويتر في إسكات المنافسين، إذ سبق وأن فرضت التحديات على التغريدات التي تحتوي على روابط لمنصات أخرى مثل Mastodon وFacebook وInstagram وTruth Social، وحتى حظرت الروابط الخارجية إلى ملفات التعريف الشخصية في المنصة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد قام إيلون ماسك بتجربة حظر الصحفيين الذين يغطون تويتر واتخذ قرارات أخرى مشكوك فيها لشخص يدعي أنه مؤيدٌ لحرية التعبير.

وتُشير بعض التقارير إلى أن الأمر قد يكون ناجمًا عن الكم الهائل من الروابط المتجهة إلى محتوى Substack من قبل المستخدمين، مما يجعل تويتر يحتاج إلى استثمار مبلغ 42,000 دولار في الشهر للحصول على API المستوى المؤسسي، وإذا رفضت Substack دفع هذه التكاليف وعلم تويتر بذلك، فقد يكون هذا الإجراء هو نتيجة لهذا الصراع.