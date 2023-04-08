تقنية

تويتر تحجب التفاعلات على التغريدات التي تحتوي على روابط Substack

كمال بلهادي

أفادت عدة تقارير تم نشرها على الإنترنت، بأن تويتر قامت بحجب التفاعلات على التغريدات التي تحتوي على روابط لـ Substack، مما يعني أنه لا يمكن إعادة التغريد أو الرد أو حتى الإعجاب بأي تغريدة تحتوي على رابط Substack.

وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول الأسباب وراءه، فقد يكون ردًا من تويتر وإيلون ماسك على ميزة الـ Notes الجديدة التي أطلقتها Substack، أو قد يكون بسبب تغييرات في نظام التسعير الخاص بـ API الذي أعلنت عنه تويتر مؤخرًا.

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تويتر تحجب التفاعلات على التغريدات التي تحتوي على روابط Substack

وقد رد مؤسسو Substack على هذا الإجراء بالقول إن الكتاب يستحقون الحرية في مشاركة روابط Substack أو أي مكان آخر، وأن هذا التغيير الفجائي يعد تذكيرًا بأن الكتاب يستحقون نموذجًا يمنحهم السيطرة. وأضافوا أنهم يعملون على التحقق من القيود الجديدة وسوف يشاركون المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة.

تويتر تحجب التفاعلات على التغريدات التي تحتوي على روابط Substack

وقد يكون هذا الإجراء أيضًا بسبب رغبة تويتر في إسكات المنافسين، إذ سبق وأن فرضت التحديات على التغريدات التي تحتوي على روابط لمنصات أخرى مثل Mastodon وFacebook وInstagram وTruth Social، وحتى حظرت الروابط الخارجية إلى ملفات التعريف الشخصية في المنصة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد قام إيلون ماسك بتجربة حظر الصحفيين الذين يغطون تويتر واتخذ قرارات أخرى مشكوك فيها لشخص يدعي أنه مؤيدٌ لحرية التعبير.

تويتر تحجب التفاعلات على التغريدات التي تحتوي على روابط Substack

وتُشير بعض التقارير إلى أن الأمر قد يكون ناجمًا عن الكم الهائل من الروابط المتجهة إلى محتوى Substack من قبل المستخدمين، مما يجعل تويتر يحتاج إلى استثمار مبلغ 42,000 دولار في الشهر للحصول على API المستوى المؤسسي، وإذا رفضت Substack دفع هذه التكاليف وعلم تويتر بذلك، فقد يكون هذا الإجراء هو نتيجة لهذا الصراع.

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كمال بلهادي

كاتب ومدون على موقع نجوم مصرية٬ عملي الأساسي مُختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد إستخدام بعض برامج المُونتاج والفوتوشوب٬ مُهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية وأهم ما يدور في الساحة العربية من أخبار مُتنوعة، أعمل على نقل خبر إلى القارئ العربي من خلال نجوم مصرية.

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