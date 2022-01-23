تويتر تتيح خاصية جديدة لمستخدمي الأندرويد

قررت منصة التواصل الاجتماعي تويتر توفير خاصية المجتمعات لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد، وذلك بعد الفترة التي كانت الخاصية متاحة فقط لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام ios وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.

ميزة تويتر الجديدة

والجدير بالذكر أن هذه الخاصية تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، يتيح لمستخدمي تويتر تكوين مجموعات خاصة بموضوع معين أو منطقة أو قاسم مشترك، بنفس طريقة المجموعات على فيسبوك.

وبحسب منصة تويتر فمن خلال خاصية المجتمعات يمكن للأشخاص توجيه التغريدات إلى مستخدم محدد بشكل مباشر، بدلًا من توجيهها إلى كل المستخدمين والمتابعين، كما أن المستخدمين الأعضاء هم الذين سيكون في مقدورهم الرد على التغريدة أو التعليق عليها، على الرغم من أن التغريدات مازالت حتى الآن تظهر على الحساب العام للمستخدم صاحب التغريدات.

وعلى الرغم من أن هذه الخاصية مازالت في مرحلة التجريب، فقد ظهرت بالفعل بموضوعات مثل موسيقى آر أند بي والعملة الرقمية وجهاز الألعاب إكس بوكس وسباق سيارات فورمولا، وغيرها من الموضوعات التي تهم عدد كبير من الأفراد.

ويحتاج المستخدم لهذه الميزة إلى تلقي دعوة عبر رسالة مباشرة من أحد المسؤولين حتى ينضم إلى مجتمع معين، ويكون لكل مجتمع عدد من المسؤولين الذين توافق عليهم منصة تويتر، ويتولون مسؤولية تطبيق القواعد الخاصة بإنشاء المجتمع، ومسؤولية إنشاءه ودعوة الآخرين إلى المناقشات.

والجدير بالذكر أن تويتر قد أتاح مؤخرًا ميزة تسمح لك بحذف المتابعين دون حظرهم.