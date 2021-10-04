توقف فيسبوك و واتساب و انستجرام عن العمل تعرف على السبب

بواسطة حسام مصطفى

يعاني الآن فيسبوك و واتساب و انستجرام إلى عطل مفاجئ في جميع أنحاء العالم، مما اضطر الحساب الخاص بفيسبوك على موقع تويتر لتقديم اعتذار رسمي للجمهور لعدم مقدرتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وواعدين بسرعة حل هذه المشكلة، ومن الجدير بالذكر أن موقع تويتر يعمل بشكل جيد ويمكنك أن تعرف من خلاله على آخر الأخبار.

توقف فيسبوك و واتساب و انستجرام عن العمل تعرف على السبب 1 4/10/2021 - 7:35 م

وقد كشف موقع “Downdetector” عن وجود مشكلة في خدمات فيسبوك منذ الساعة السادسة  إلا ربع مساءً (5:44 م) من خلال تغريدة على موقع تويتر وكان هذا محتواها:

أسباب توقف فيسبوك و واتساب و انستجرام

تعددت الأسباب حول هذا الموضوع بسبب عدم الإفصاح بشكل رسمي عن السبب الفعلي، لذلك هناك مصادر تبين أن السبب هو حدوث اختراق للشركة والذي أدى بطريقة أو بأخرى إلى تعطل السيرفرات عن العمل وعدم المقدرة على حل المشكلة في الحال، أما السبب الثاني هو أن فيسبوك يقوم بتحديث الخوارزميات الخاصة بالموقع، أو يوجد سبب ثالث هو أنه مجرد عطل فني ويتم إصلاحه الآن.



Avatar of حسام مصطفى
حسام مصطفى

مُدون، وطالب مصري أسواني، أحب الكتابة المقالية والبحثية، أهتم بالمجال الأدبي والسينمائي والتكنولوجي، شعاري في الحياة هو "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

عرض التعليقات (2)