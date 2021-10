توقف فيسبوك و واتساب و انستجرام عن العمل تعرف على السبب

يعاني الآن فيسبوك و واتساب و انستجرام إلى عطل مفاجئ في جميع أنحاء العالم، مما اضطر الحساب الخاص بفيسبوك على موقع تويتر لتقديم اعتذار رسمي للجمهور لعدم مقدرتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وواعدين بسرعة حل هذه المشكلة، ومن الجدير بالذكر أن موقع تويتر يعمل بشكل جيد ويمكنك أن تعرف من خلاله على آخر الأخبار.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021