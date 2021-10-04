توقف فيسبوك و واتساب و انستجرام عن العمل تعرف على السبب

يعاني الآن فيسبوك و واتساب و انستجرام إلى عطل مفاجئ في جميع أنحاء العالم، مما اضطر الحساب الخاص بفيسبوك على موقع تويتر لتقديم اعتذار رسمي للجمهور لعدم مقدرتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وواعدين بسرعة حل هذه المشكلة، ومن الجدير بالذكر أن موقع تويتر يعمل بشكل جيد ويمكنك أن تعرف من خلاله على آخر الأخبار.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

وقد كشف موقع “Downdetector” عن وجود مشكلة في خدمات فيسبوك منذ الساعة السادسة إلا ربع مساءً (5:44 م) من خلال تغريدة على موقع تويتر وكان هذا محتواها:

User reports indicate Facebook is having problems since 11:44 AM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you’re also having problems #Facebookdown — Downdetector (@downdetector) October 4, 2021

أسباب توقف فيسبوك و واتساب و انستجرام

تعددت الأسباب حول هذا الموضوع بسبب عدم الإفصاح بشكل رسمي عن السبب الفعلي، لذلك هناك مصادر تبين أن السبب هو حدوث اختراق للشركة والذي أدى بطريقة أو بأخرى إلى تعطل السيرفرات عن العمل وعدم المقدرة على حل المشكلة في الحال، أما السبب الثاني هو أن فيسبوك يقوم بتحديث الخوارزميات الخاصة بالموقع، أو يوجد سبب ثالث هو أنه مجرد عطل فني ويتم إصلاحه الآن.