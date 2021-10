توقف تام لخدمات فيسبوك وواتساب وانستجرام.. وعطل عام بشكل مفاجئ

اشتكى مستخدمي تطبيقات شركة فيس بوك من واتساب وانستجرام والتطبيق الأساسي للتواصل الاجتماعي، من توقف تام وشلل كلي لتلك الخدمات بشكل مفاجئ، مساء اليوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021، وبالفعل عجز الكثيرين عن الوصول لحسابتهم أو إعادة تنشيطها وتحميلها، وهو ما أثار القلق لدى الكثيرين، خوفًا من تعرض حساباتهم للهاكرز أو الاختراق، إلا أن الحقيقة هو توقف وعطل فني عام، وهو ما دفع التطبيقات لإصدارات بيانات عاجلة.

وكشفت مواقع عالمية منذ قليل، أشهرها موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن توقف الخدمات الأساسية لشركة فيس بوك وإنستجرام واتس آب، لافتًا إلى تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة من جميع أنحاء العالم.

User reports indicate Facebook is having problems since 11:44 AM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown

— Downdetector (@downdetector) October 4, 2021