توقف تام لخدمات فيسبوك وواتساب وانستجرام.. وعطل عام بشكل مفاجئ

اشتكى مستخدمي تطبيقات شركة فيس بوك من واتساب وانستجرام والتطبيق الأساسي للتواصل الاجتماعي، من توقف تام وشلل كلي لتلك الخدمات بشكل مفاجئ، مساء اليوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر 2021، وبالفعل عجز الكثيرين عن الوصول لحسابتهم أو إعادة تنشيطها وتحميلها، وهو ما أثار القلق لدى الكثيرين، خوفًا من تعرض حساباتهم للهاكرز أو الاختراق، إلا أن الحقيقة هو توقف وعطل فني عام، وهو ما دفع التطبيقات لإصدارات بيانات عاجلة.

عطل في خدمات فيسبوك

وكشفت مواقع عالمية منذ قليل، أشهرها موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن توقف الخدمات الأساسية لشركة فيس بوك وإنستجرام واتس آب، لافتًا إلى تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة من جميع أنحاء العالم.

User reports indicate Facebook is having problems since 11:44 AM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown — Downdetector (@downdetector) October 4, 2021

أول تعليق رسمي

ومن جانبه وفي أول تعليق رسمي له على التوقف التام والعطل المفاجئ، قال موقع فيسبوك، في تغريدة عبر عبر تويتر، أنه “يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاته ومنتجاته المختلفة، مؤكدًا على عمل الفرق الفنية بكامل جهدها على محاولة إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مقدمًا أسفه لما حدث.

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وهو الأمر ذاته الذي أصدر به تطبيق واتساب بيان أيضًا عبر تويتر، مؤكدًا العمل على إصلاح العطل في أسرع وقت.