حل مشكلة توقف اليوتيوب على بعض الهواتف يهتم بها كثير من المُستخدِمين، حيث أصبح هذا التطبيق من التطبيقات المهمة والمُفضَّلة عند كثير من الأشخاص، ومن أهم التطبيقات التي تتبع جوجل بل الأفضل لها من ناحية البرمجة والتصميم والمحتوى، ولكن قد يتعرض هذا التطبيق لنوع من المشاكل التي تعمل على توقفه والتي يجب حلها بشكل سريع وبسيط.

كيفية العمل على حل المشكلة

يمكن حل مشكلة تعرض اليوتيوب للتوقف وذلك بتقديم بعض الحلول التي يمكن للشخص عملها ومنها ما يلي:

فرض إيقاف التطبيق: حيث يتم إيقافه بشكل عام على الهاتف، وهذا لعمل تهيئة للتطبيق مرة أخرى ووقف تأثير الجهاز عليه، لذلك قم بإيقاف التطبيق ثم إعادة فتحه مرة ثانية.

مسح البيانات للتطبيق: حيث يسمح مسح البيانات بإعادة التطبيق إلى حالته الأولى، وتقوم باستخدامه من جديد, وهذا سيؤدي إلى حذف الملفات المؤقتة التي يمكن أن تكون هي السبب في تلك المشكلة لأنها تلفت فتؤثر على التطبيق.

عمل إعادة تهيئة لخدمات جوجل: وذلك من خلال التوجه إلى الملفات المؤقتة في خدمات جوجل ثم تجربة اليوتيوب من جديد لنتعرف على أنه تم حل المشكلة أم لا.

تفقد الأذونات: حيث يجب عند استخدام مثل هذه التطبيقات السماح للأذونات الضرورية والهامة لاستخدام التطبيق, مثل أذون الميكروفون والكاميرا وغيرها من الأذونات.

التحديث لليوتيوب: حيث تنتج مشكلة التوقف في بعض الأحيان عن عدم التحديث للتطبيق، فقم بعمل فحص لتحديثات التطبيق والتأكد من أنه مُحدَّث حسب آخر إصدار أو عمل تحديث له حتى يتم العمل بشكل جيد.

إيقاف برنامج VPN

حيث أن استخدامه يمكن أن يؤثر على التطبيق ويُعرِّضه لمشكلة التوقف، فيمكن أن تقوم بتغطية وتجربة التطبيق, فربما يكون هو ما يؤثر على اليوتيوب في جهازك.

يجب تفريغ بعض المساحة، فإن لم تكن المساحة كافية فلا يستطيع التطبيق تخزين الملفات المؤقتة وبالتالي يتوقف ولا يعمل بشكل جيد.

ختامًا وفي نهاية المقال نكون قد ذكرنا بعد الطرق التي يمكن من خلالها حل مشكلة توقف اليوتيوب لأجهزة الأندرويد بشكل سهل وسريع وبخطوات بسيطة.