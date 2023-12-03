توقعات بانتعاش سوق الحواسيب الشخصية عالميًا بعد 7 أرباع من الانخفاض

تشير التقارير الصادرة عن Canalys، الشركة الرائدة في تحليل سوق التكنولوجيا، إلى توقعات بانتعاش سوق الحواسيب الشخصية (PC)، بعد سبعة أرباع متتالية من التراجع، يُرجح أن يشهد الربع الأخير من عام 2023 نموًا بنسبة 5%، بدعم من المبيعات القوية خلال موسم العطلات.

نظرة مستقبلية لسوق الحواسيب

تتوقع Canalys أن تصل شحنات الحواسيب الشخصية إلى حوالي 267 مليون وحدة في عام 2024، بزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2023، تعزز هذه الزيادة عددًا من العوامل الإيجابية، مثل تحديثات ويندوز 11 وظهور أجهزة جديدة تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المبنية على معمارية Arm.

التوجه نحو دعم الذكاء الاصطناعي في أجهزة الحواسيب

يؤكد بن يه، محلل في Canalys، أن السوق العالمي للحواسيب الشخصية يتجه نحو التعافي ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات شحنات عام 2019 بحلول العام المقبل، يتوقع أن تشهد صناعة الحواسيب تأثيرًا واضحًا للذكاء الاصطناعي، حيث تركز شركات المعدات الأصلية (OEM) ومصنعو المعالجات ومزودو أنظمة التشغيل على تقديم أجهزة مهيأة للذكاء الاصطناعي في عام 2024، مما يُتوقع أن يعزز الطلب في القطاع التجاري.

رؤية مستقبلية إيجابية لأداء السوق

وفقًا لإيشان دوت، المحلل الرئيسي في Canalys، يبدو أن توقعات أداء أجهزة الحواسيب الشخصية للعام المقبل إيجابية، حوالي 47% من الشركاء الذين استطلعت آراؤهم يتوقعون نموًا في شحنات أجهزة الحواسيب الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز بنسبة 10% أو أكثر في العام المقبل، ومن المتوقع أيضًا انتشار أجهزة الحواسيب المبنية على معمارية Arm، مع التركيز على رقاقة X Elite من كوالكوم.