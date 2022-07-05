توقعات بأن سامسونج Samsung توقف إصدار فئة Galaxy S Fan Edition أو ما تسمى FE

تصدر شركة سامسونج Samsung عملاق التقنية والهواتف المحمولة الكورية، كل عام إصدار جديد من سلسلة Galaxy S التي تعد الفئة العليا والأساسية لأجهزة الشركة الأشهر على مستوى العالم في إنتاج الهواتف المحمولة، كما تصدر معها الكثير من الهدايا والعروض بالإضافة إلى الترويج الكبير والحملات التسويقية التي تسبق إصدار الجهاز وأثناء فترة طرحه في الأسواق.

كان آخر تلك الإصدارات هي سلسلة Samsung Galaxy S22 5G التي تضم (Samsung Galaxy S22 وجهاز Samsung Galaxy S22 Plus وهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra).

ولكن ما نتكلم عليه اليوم هو النسخة التي تسمي نسخة المحبين أو نسخة المعجبين التي تسمي Galaxy S Fan Edition أو التي تسمي Galaxy S FE، وهي النسخة التي تلحق الإصدار الأساسي في العام التالي مع النسخة الجديدة من هذه السلسلة كما حدث خلال الأعوام السابقة مع النسختين الماضيين، نسخة Galaxy S20 FE التي صدرت في عام 2020 ونسخة Galaxy S21 FE التي صدرت في العام التالي 2021.

وكان أبرز ما يميز هذه النسخة هو فرق السعر الذي يعد المِيزة الأكبر والأساسية التي تصدر بسببها هذه النسخة وهو انخفاض السعر عن النسخة الأساسية مع الاحتفاظ باسم الإصدار وعدة إمكانات أخرى من الإصدار الأساسي.

لكن ما أدى إلى تحول الأمر ودفع شركة سامسونج Samsung إلى بَدْء التفكير في توقف إصدار هذه النسخة من سلسلة Galaxy S FE هو ارتفاع أسعار أجهزة الهواتف المحمولة في مصر الفترة الماضية وعلى رأسها هواتف سامسونج Samsung، وهو ما أفقد هذه الفئة المِيزة الأكبر التي كانت السبب الرئيس في تهافت المستخدمين على شرائها.

حيث اقترب سعر هاتف نسخة FE من سعر الهاتف النسخة الأصلية وهو كما حدث مع آخر إصدار Galaxy S21 FE الذي اقترب سعره من هاتف Samsung Galaxy S22، وهو ما جعل أغلب التوقعات والتقارير الصحفية تشير إلى الاحتمالية الأكبر لإيقاف سامسونج لإصدار هذه النسخ في الفترة الحالية.