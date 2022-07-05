تقنية

توقعات بأن سامسونج Samsung توقف إصدار فئة Galaxy S Fan Edition أو ما تسمى FE

أحمد أشرف

تصدر شركة سامسونج Samsung عملاق التقنية والهواتف المحمولة الكورية، كل عام إصدار جديد من سلسلة Galaxy S التي تعد الفئة العليا والأساسية لأجهزة الشركة الأشهر على مستوى العالم في إنتاج الهواتف المحمولة، كما تصدر معها الكثير من الهدايا والعروض بالإضافة إلى الترويج الكبير والحملات التسويقية التي تسبق إصدار الجهاز وأثناء فترة طرحه في الأسواق.

Galaxy S Fan Edition

كان آخر تلك الإصدارات هي سلسلة Samsung Galaxy S22 5G التي تضم (Samsung Galaxy S22 وجهاز Samsung Galaxy S22 Plus وهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra).

ولكن ما نتكلم عليه اليوم هو النسخة التي تسمي نسخة المحبين أو نسخة المعجبين التي تسمي Galaxy S Fan Edition أو التي تسمي Galaxy S FE، وهي النسخة التي تلحق الإصدار الأساسي في العام التالي مع النسخة الجديدة من هذه السلسلة كما حدث خلال الأعوام السابقة مع النسختين الماضيين، نسخة Galaxy S20 FE التي صدرت في عام 2020 ونسخة Galaxy S21 FE التي صدرت في العام التالي 2021.

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Galaxy S21 Fan Edition

وكان أبرز ما يميز هذه النسخة هو فرق السعر الذي يعد المِيزة الأكبر والأساسية التي تصدر بسببها هذه النسخة وهو انخفاض السعر عن النسخة الأساسية مع الاحتفاظ باسم الإصدار وعدة إمكانات أخرى من الإصدار الأساسي.

لكن ما أدى إلى تحول الأمر ودفع شركة سامسونج Samsung إلى بَدْء التفكير في توقف إصدار هذه النسخة من سلسلة  Galaxy S FE هو ارتفاع أسعار أجهزة الهواتف المحمولة في مصر الفترة الماضية وعلى رأسها هواتف سامسونج Samsung، وهو ما أفقد هذه الفئة المِيزة الأكبر التي كانت السبب الرئيس في تهافت المستخدمين على شرائها.

Galaxy S20 Fan Edition

حيث اقترب سعر هاتف نسخة FE من سعر الهاتف النسخة الأصلية وهو كما حدث مع آخر إصدار Galaxy S21 FE الذي اقترب سعره من هاتف Samsung Galaxy S22، وهو ما جعل أغلب التوقعات والتقارير الصحفية تشير إلى الاحتمالية الأكبر لإيقاف سامسونج لإصدار هذه النسخ في الفترة الحالية.

أحمد أشرف

مدون ويوتيوبر وباحث في عدة مجالات وأحب القراءة والكتابة والرياضة وأتابع السياسة والفلسفة أيضا، درست التاريخ والجغرافيا والأعلام والجرافيك.


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