تواجه أبل تحديات قانونية في الولايات المتحدة بسبب شركة Epic Games .. اكتشف التفاصيل

العديد من الشركات الكبرى، بما فيها Epic Games، تعارض حصول المطور للعبة Fortnite، على رسوم الاستحقاق التي تفرضها Apple بنسبة تزيد عن 30٪، وفي الفترة الأخيرة، قررت محكمة أمريكية تأييد قرار سابق يمكن أن يجبر Apple على تعديل سياسات الدفع في متجر التطبيقات الخاص بها.

وبناءً على هذا الحكم، لن يكون بإمكان Apple منع الروابط التي توجه المستخدمين إلى طرق الدفع الخارجية في متجر التطبيقات، وقد تقدمت الشركة الآن بطلب استئناف جديد يطالب بإعادة النظر في الحكم السابق في قضية مكافحة الاحتكار.

الحكم والتداعيات المترتبة

تصادق هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة على قرار صدر في شهر أبريل من عام 2021 في محكمة فدرالية في كاليفورنيا، وذلك في دعوى قضائية تقدمت بها شركة Epic ضد Apple، حيث اتهمت الشركة المطورة للعبة Fortnite شركة Apple بمطالبة المطورين بدفع نسبة تصل إلى 30٪ كعمولة على مشتريات المستخدمين داخل التطبيق.

وقد قرر القاضي المشرف على القضية أن Apple انتهكت قانون المنافسة غير العادلة في ولاية كاليفورنيا، ولكن لم تكن هناك انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، وبالتالي، قامت Apple بتقديم استئناف جديد يطالب بإعادة النظر في الحكم السابق بشأن ممارساتها المتعلقة بمنع روابط الدفع الخارجية في متجر التطبيقات الخاص بها.

من ناحية أخرى، رفعت شركة Epic أيضًا اعتراضًا على الحكم، مؤكدة أن Apple كانت متورطة بشكل مباشر في انتهاك القانون الأمريكي لمكافحة الاحتكار بهدف تعزيز المنافسة، وأشارت إلى أنه يجب على محكمة الاستئناف إعادة التوازن بين فوائد المستهلك المؤكدة والتأثيرات المنافسة الضارة لممارسات Apple.

تطلبت الشركتان إما إعادة النظر في القضية أو عقد جلسة استئناف تشارك فيها 11 قاضيًا لإعادة النظر في النزاع، وفي عام 2021، رفعت شركة Epic دعوى قضائية ضد Apple و Google، متهمة عمالقة وادي السيليكون بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار من خلال فرض تخفيض 30٪ على جميع المعاملات لمطوري التطبيقات.

استجابةً لذلك، قامت Apple و Google بإزالة لعبة Fortnite من متاجر التطبيقات الخاصة بهما بسبب مخالفة Epic لقواعد المتجر ودعوتها للدفع المباشر، في وقت سابق من هذا العام، أعلنت Fortnite أن اللاعبين الذين يستخدمون الإصدارة لشهر أغسطس 2020 لن يتمكنوا من إنفاق V-Bucks، وذكرت أنها ترغب في تحديث اللعبة بالخدمات الحالية ولكنها غير قادرة على ذلك بسبب “القيود” المفروضة على Fortnite من قبل Apple و Google.