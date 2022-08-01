تنزيل وضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1،2،3 على النايل سات لمتابعة المباريات

تردد قنوات On Time Sport 1،2،3 هو من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها على محركات عالمية مثل “جوجل” وكيفية إعداده على التليفزيون ليتمكن المتابعون من مشاهدة المباريات المحلية مثل دوري مصر وكأس مصر، وكذلك كاستوديو تحليلات يتتبع المطابقات ويوفر كل شيء تفاصيل النادي عن صفقات اللاعبين، وتحليل التدريب والمزيد.

تردد قناة أون تايم سبورت

في هذه الحالة ينشر موقع “نجوم مصرية” في إطار سلسلة من الخدمات الإخبارية التي يقدمها لقرائه على مدار اليوم، فيما يتعلق بالأسئلة التي يطرحها المواطنون عبر المحرك العالمي، نعرض أدناه تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 و 3 وكيفية تعديلها على التلفزيون بالأسطر التالية:

تردد قناة أون تايم سبورت 1

يمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1 عبر القمر الصناعي نايل سات بالطرق التالية:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11681.

– معامل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12303.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12303.

– معامل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات ضبط تردد قنوات أون تايم سبورت

للراغبين في متابعة قناة أون تايم سبورت يرجى اتباع الخطوات التالية:

– قم بتشغيل جهاز الاستقبال وادخل إلى القائمة الرئيسية

– ثم حدد الإعدادات، حسب لغة الجهاز المحدد.

– سيطلب منك اختيار التثبيت، فمن الأفضل النقر فوق التثبيت اليدوي.

– بعد ذلك سيطلب منك تحديد القمر الصناعي، في هذه الحالة سيكون على النايل سات، ثم أيضًا اكتب تردد القناة وانتظر حتى يتم تنزيله وتثبيته على التلفزيون، وبهذه الطريقة تكون قد انتهيت من تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

بالفيديو ضبط تردد قنوات أون تايم سبورت