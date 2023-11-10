تنزيل لعبة GTA 6 الجديدة 2023 بالخطوات عبر منصة ROCK STAR GAMES
- إمكانية اختيار جنس الشخصية الرئيسية في اللعبة.
- وجود نظام لاختيار المسار، مما يسمح للاعبين بتحديد القرارات التي تؤثر على السرد.
- نظام نقل جديد يتيح للمستخدمين السفر عبر المسطحات المائية والجوية.
مع الإشارة إلى أن هذه المعلومات ليست رسمية حتى الآن وتحتاج إلى تأكيد من Rockstar Games.
تم الإعلان عن تطوير GTA 6 من قبل Rockstar Games في فبراير 2022 بعد سنوات من التكهنات والتسريبات، ولعبة GTA 5 حققت مبيعات هائلة، تجاوزت 160 مليون نسخة مباعة حول العالم، وعند إصدار GTA 6، من المتوقع أن يتاح تنزيلها من متاجر مثل PlayStation Store، Xbox Store، و Epic Games Store، وسيكون من الضروري إنشاء حساب على أحد هذه المتاجر لتحميل اللعبة، كما ستحتاج أيضًا إلى جهاز PlayStation 5 أو Xbox Series X/S أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 أو 11 لتتمكن من لعب GTA 6.