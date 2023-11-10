تقنية

تنزيل لعبة GTA 6 الجديدة 2023 بالخطوات عبر منصة ROCK STAR GAMES

شروق خالد عبد العزيز

أعلنت شركة روكستار جيمز اليوم، بفرح كبير، عن الخطوة المنتظرة وهي موعد الكشف عن لعبة GTA 6 في ديسمبر 2023، وهذا التاريخ يحمل معه الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الشركة، وأكدت الشركة أن العنوان الرسمي للعبة هو “Grand Theft Auto VI”، مُعلنة أنها ستكون نتاجاً لتفاني وإبداع استوديوهات روكستار نورث، المعروفة بتطويرها لعبة GTA 5.

تنزيل لعبة GTA 6 الجديدة 2023 بالخطوات عبر منصة ROCK STAR GAMES

تنزيل لعبة GTA 6 الجديدة 2023 بالخطوات عبر منصة ROCK STAR GAMES: مصدر الصورة جوجل

طريقة تحميل GTA 6

من المفترض أن تصدر لعبة GTA 6 على PlayStation 5 و Xbox Series X/S وأجهزة الكمبيوتر، وتشير التسريبات السابقة إلى أن أحداث اللعبة ستقع في مدينة Vice City الخيالية في ولاية فلوريدا، واللعبة ستكون من منظور الشخص الثالث وتتميز بقصة وشخصيات جديدة، ولتحميل GTA 6 على PlayStation 5، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  1. افتح متجر PlayStation Store على جهازك.
  2. ابحث عن “GTA 6”.
  3. حدد “تنزيل”.
  4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية التنزيل.

أما لتنزيل اللعبة على Xbox Series X/S، فيمكن اتباع هذه الخطوات:

  1. افتح متجر Xbox.
  2. ابحث عن “GTA 6”.
  3. حدد “تنزيل”.
  4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية التنزيل.

 

Grand Theft Auto 6

توجد بعض التفاصيل المثيرة حول لعبة GTA 6 التي تم تسريبها، وهي تشمل:

  • إمكانية اختيار جنس الشخصية الرئيسية في اللعبة.
  • وجود نظام لاختيار المسار، مما يسمح للاعبين بتحديد القرارات التي تؤثر على السرد.
  • نظام نقل جديد يتيح للمستخدمين السفر عبر المسطحات المائية والجوية.

مع الإشارة إلى أن هذه المعلومات ليست رسمية حتى الآن وتحتاج إلى تأكيد من Rockstar Games.

تم الإعلان عن تطوير GTA 6 من قبل Rockstar Games في فبراير 2022 بعد سنوات من التكهنات والتسريبات، ولعبة GTA 5 حققت مبيعات هائلة، تجاوزت 160 مليون نسخة مباعة حول العالم، وعند إصدار GTA 6، من المتوقع أن يتاح تنزيلها من متاجر مثل PlayStation Store، Xbox Store، و Epic Games Store، وسيكون من الضروري إنشاء حساب على أحد هذه المتاجر لتحميل اللعبة، كما ستحتاج أيضًا إلى جهاز PlayStation 5 أو Xbox Series X/S أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 أو 11 لتتمكن من لعب GTA 6.

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شروق خالد عبد العزيز

خبرة أكثر من 7 سنوات في كتابة المحتوى وتعد أكثر هواية أحبها، أقيم في الإسكندرية، لدي فريق كبير محترفين في كتابة المحتوي.

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