أعلنت شركة روكستار جيمز اليوم، بفرح كبير، عن الخطوة المنتظرة وهي موعد الكشف عن لعبة GTA 6 في ديسمبر 2023، وهذا التاريخ يحمل معه الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الشركة، وأكدت الشركة أن العنوان الرسمي للعبة هو “Grand Theft Auto VI”، مُعلنة أنها ستكون نتاجاً لتفاني وإبداع استوديوهات روكستار نورث، المعروفة بتطويرها لعبة GTA 5.

تنزيل لعبة GTA 6 الجديدة 2023 بالخطوات عبر منصة ROCK STAR GAMES: مصدر الصورة جوجل

طريقة تحميل GTA 6



من المفترض أن تصدر لعبة GTA 6 على PlayStation 5 و Xbox Series X/S وأجهزة الكمبيوتر، وتشير التسريبات السابقة إلى أن أحداث اللعبة ستقع في مدينة Vice City الخيالية في ولاية فلوريدا، واللعبة ستكون من منظور الشخص الثالث وتتميز بقصة وشخصيات جديدة، ولتحميل GTA 6 على PlayStation 5، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح متجر PlayStation Store على جهازك. ابحث عن “GTA 6”. حدد “تنزيل”. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية التنزيل.

أما لتنزيل اللعبة على Xbox Series X/S، فيمكن اتباع هذه الخطوات:

افتح متجر Xbox. ابحث عن “GTA 6”. حدد “تنزيل”. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية التنزيل.

Grand Theft Auto 6

توجد بعض التفاصيل المثيرة حول لعبة GTA 6 التي تم تسريبها، وهي تشمل: