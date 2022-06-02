تنزيل فيديو تيك توك بدون علامة مائية أمرًا ممتعًا يرغب به الجميع خاصة مع الإقبال المتزايد على الموقع، فهذه المنصة شبكة إجتماعية تستطيع من خلاله إنشاء مقاطع فيديو موسيقية ممتعة ومشاركتها مع الأصدقاء، في التيك توك تمتلك العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بإنشاء مقاطع فيديو موسيقية، حيث يتيح لك ميزة الاختيار من بين مئات الآلاف من الأغاني واستخدام مجموعة هائلة من الأدوات لتخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك من الملصقات الإفتراضية حتى عناصر التحكم في سرعة الكاميرا، لكن البعض يرغب في مشاهدة إبداعات الأخرين وإبداء الإعجاب ونشر التعليقات، لذا نرغب في اللجوء إلى تنزيل فيديو تيك توك بدون علامة مائية TikTok، وهذا ما سنقوم بتوضيحه خلال السطور القليلة القادمة.

تنزيل فيديو تيك توك بدون علامة مائية

يُعد موقع تيك توك sss TikTok أحد أهم الأدوات شهرة وانتشارًا وأيضًا استخدامًا لتحميل وتنزيل فيديوهات تيك توك دون إلزامك لتحميل أي برامج، فكل ما ستحتاجه هو متصفح للإنترنت وايضًا رابط الفيديو للصقه.

مزايا موقع SSS TikTOK في تنزيل فيديو بدون علامة مائية

لن تزعجك بعد اليوم علامات مائية على الفيديو الخاص بك.

من أفضل الأدوات التي ستمكنك من تعديل مقاطع الفيديو الخاصة بك ونشرها.

يمتاز الموقع بأنه بالكامل مجاني.

تستطيع معه تحميل أكبر عدد ممكن من مقاطع الفيديو.

الموقع خالي تمامًا من الإعلانات المزعجة.

معه تستطيع تنزيل فيديو تيك توك بدون علامة مائية.

كيفية تنزيل فيديو تيك توك على هاتفك

إذا كنت ترغب في تحميل فيديوهات تيك توك على هاتفك المحمول قم بالتالي :-

البحث عن الفيديو الذي ترغب في تحميله في صفحة عرض الفيديو.

الضغط على خيار ” مشاركة” الظاهر بالزاوية اليمنى من الشاشة.

قم بإختيار نسخ الرابط ثم لصقه داخل التطبيق ليتم الفيديو مباشرة.

خطوات تنزيل فيديو تيك توك بدون علامة مائية

القيام بنسخ رابط الفيديو وذلك من خلال الوصول إلى الفيديو الذي تريده ثم حفظه وتحميله والضغط على زر المشاركة وفي النهاية اختيار نسخ حفظ رابط الفيديو.

الانتقال إلى مواقع تنزيل الفيديو بدون علامة مثل موقع snapTik .

. قم بلصق الرابط في الخانة المخصصة ثم النقر على أيقونة التحميل ( وهي خضراء اللون ).

بعد النقر على زر التحميل سيعرض عليك الموقع عدة خوادم أو سيرفرات، قم بإختيار أحدهم ثم الانتظار لتحميل المقطع المطلوب وإزالة العلامة المائية.

تنزيل فيديو تيك توك بدون علامة مائية على الكمبيوتر

يستطيع أي شخص تنزيل فيديو تيك توك بدون علامة مائية بواسطة الكمبيوتر وذلك بإستخدام تطبيقات تسجيل الشاشة المختلفة، والبعض يقوم بتحميل الفيديو من تيك توك مع العلامة المائية ثم إزالتها من خلال برامج الحاسوب المُخصصة لهذا الأمر والتي من أهمها: تطبيق Apowersoft Watermark Remover باضافة لتطبيق Beecut وهما من اشهر التطبيقات في هذا المجال.

أفضل 3 مواقع تنزيل فيديو تيك توك بدون علامة مائية

1- حفظ فيديو تيك توك بدون علامة مائية عبر موقع SaveTikTok

موقع SaveTikTok هي منصة مجانية تستخدم لتنزيل مقاطع فيديو تيك توك بدون علامة مائية.

إنه متاح على اجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد Android وايفون واجهزة ايباد iPad وأيضًا الأجهزة اللوحية.

تستطيع من خلاله حفظ مقاطع فيديو بأعلى جودة MP3 أو MP4.

2- تنزيل مقاطع فيديو تيك توك بدون علامة مائية عبر موقع TikTok Full

يعد هذا البرنامج من اسرع البرامج المُستخدمة في تنزيل فيديو تيك توك بدون علامة مائية.

من أسرع برامج تنزيل تيك توك التي تستطيع الوصول إليها عبر الإنترنت والتي تستخدم في إزالة العلامة المائية من التيك توك.

كل ما تحتاجه هو رابط تيك توك الفيديو وتركه للتطبيق ليتعامل معه حتى النهاية.

بمجرد نقرة زر واحدة ستتمكن من تحميل مقاطع الفيديو بتنسيق MP4.

3- حفظ مقاطع تيك توك بدون علامة مائية عبر برنامج Tikmate

يمتاز التطبيق بجودة HD مما يضمن لك تجربة سلسة وسهلة.

كل ما عليك هو نسخ رابط تيك توك ثم الولوج إلى الموقع ثم لصق عنوان URL في شريط البحث في TikMake.online.

البحث على زر تنزيل.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقال اليوم والذي دار حول كيفية تنزيل فيديو تيك توك بدون علامة مائية، الأمر الذي يبحث عنه معظم مستخدمي التيك توك، نتمنى الاستفادة للجميع ومشاركة الموضوع مع الأصدقاء.