تقنية

تنزيل فري فاير MAX للجوال والكمبيوتر آخر إصدار 2022

محمد أحمد

الآن يمكنك تنزيل فري فاير MAX للجوال والكمبيوتر آخر إصدار 2022 من خلال رابط مباشر، حيث أن لعبة فري فاير MAX تعد النسخة نفسها الأصلية من لعبة فري فايرن ولكن هناك العديد من التحديثات والاختلافات التي قد غيرت شكل اللعبة مثل الرسومات الداخلية للعبة كالشخصيات والتأثيرات، وذلك يمكن خوض تجربة اللعب بتحميل فري فاير ماكس الآن معنا.

تنزيل فري فاير MAX للجوال والكمبيوتر آخر إصدار 2022

لعبة فري فاير MAX

لعبة فري فاير ماكس الجديدة يمكنك تحميلها عبر جميع أنواع الهواتف سواء الاندرويد أو الآيفون، والتي تعد نسخة مطورة ومحسّنة من لعبة Free Fire الأصلية التي قامت بها شركة Garena، وقد حققت نجاحًا كبيراً خاصاً على نظام الاندرويد، حيث إنها تتنافس مع ألعاب باتل رويال الشهيرة الأخرى على سبيل المثال ألعاب ببجي وفورت نايت.

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مع العلم أن التحديثات الجديدة مختلفة للغاية من خلال هذه النسخة عن الأصدار الأصلي للعبة وقد نجد خيار ملاحظ في الرسومات داخل اللعبة والتي أصبحت عالية المستوى وقد وصل إلى حد Ultra HDR، وهو الشيء الذي لم تجده في الإصدار الأصلي.

تنزيل فري فاير MAX للجوال والكمبيوتر آخر إصدار 2022

تنزيل فري فاير MAX للجوال والكمبيوتر آخر إصدار 2022

كما ذكرنا أن الإصدار الجديد فري فاير MAX مميز في العديد من الأمور لذلك يمكنك تحميله من خلال:

  1. هواتف الأندرويد مباشر “من هنا“.
  2. وللجوالات الآيفون “من هنا
تنزيل فري فاير MAX للجوال والكمبيوتر آخر إصدار 2022
تنزيل فري فاير MAX للجوال والكمبيوتر آخر إصدار 2022

تنزيل فري فاير MAX على جهاز الكمبيوتر

  • عليك أولاً تحميل BlueStacks ثم تثبيته على الجهاز الخاص بك للكمبيوتر.
  • تسجيل الدخول عبر جوجل ثم الانتقال إلى متجر بلاي.
  • الكتابة في شريط البحث Garena Free Fire MAX.
  • ثم اضغط على تثبيت اللعبة.
  • سوف تظهر لك أيقونة لعبة فري فاير ماكس على الشاشة الرئيسية للجهاز.
  • ويمكنك الآن البدء في اللعب.
محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    احمد

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