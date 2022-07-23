الآن يمكنك تنزيل فري فاير MAX للجوال والكمبيوتر آخر إصدار 2022 من خلال رابط مباشر، حيث أن لعبة فري فاير MAX تعد النسخة نفسها الأصلية من لعبة فري فايرن ولكن هناك العديد من التحديثات والاختلافات التي قد غيرت شكل اللعبة مثل الرسومات الداخلية للعبة كالشخصيات والتأثيرات، وذلك يمكن خوض تجربة اللعب بتحميل فري فاير ماكس الآن معنا.

لعبة فري فاير MAX

لعبة فري فاير ماكس الجديدة يمكنك تحميلها عبر جميع أنواع الهواتف سواء الاندرويد أو الآيفون، والتي تعد نسخة مطورة ومحسّنة من لعبة Free Fire الأصلية التي قامت بها شركة Garena، وقد حققت نجاحًا كبيراً خاصاً على نظام الاندرويد، حيث إنها تتنافس مع ألعاب باتل رويال الشهيرة الأخرى على سبيل المثال ألعاب ببجي وفورت نايت.

مع العلم أن التحديثات الجديدة مختلفة للغاية من خلال هذه النسخة عن الأصدار الأصلي للعبة وقد نجد خيار ملاحظ في الرسومات داخل اللعبة والتي أصبحت عالية المستوى وقد وصل إلى حد Ultra HDR، وهو الشيء الذي لم تجده في الإصدار الأصلي.

تنزيل فري فاير MAX للجوال والكمبيوتر آخر إصدار 2022

كما ذكرنا أن الإصدار الجديد فري فاير MAX مميز في العديد من الأمور لذلك يمكنك تحميله من خلال:

هواتف الأندرويد مباشر “من هنا“. وللجوالات الآيفون “من هنا“

تنزيل فري فاير MAX على جهاز الكمبيوتر