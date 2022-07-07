مزايا وعيوب تليجرام ويب Telegram Web

يُعد تليجرام ويب هو نسخة الويب الخاصة ببرنامج تليجرام، بمعنى أنه يمكنك الدخول على حسابك بالتليجرام دون الحاجة إلى التطبيق نفسه أو إلى الهاتف، فكل ما ستحتاجه هو جهاز متوفر عليه متصفح إنترنت وبعدها يمكنك الدخول على حسابك ورؤية الرسائل والقيام بمحادثات بالإضافة لإرسال فيديوهات وصور وعمل كل مهام التطبيق دون تقصير.

مزايا تليجرام ويب Telegram Web

يمكنك استخدام تليجرام ويب حتى في حالة إنقطاع الإنترنت عن جهازك الخاص.

يمكنك إرسال ملفات قد تصل مساحتها إلى 2 MB والتي يتم تخزينها سحابيًا.

تستطيع الدخول على حسابك بالتليجرام باستخدام العديد من الأجهزة المختلفة في نفس الوقت.

عيوب تليجرام ويب Telegram web

لا يمكنك عمل مشاركة Share لرسائلك إلى منصات التواصل الاجتماعي.

يوجد بعض الصعوبة والتي ستواجهك عند فتح التليجرام ويب.

لا يمكنك تخصيص الألوان بداخله بمعنى أنه لا يمكنك تحويله إلى موضع Dark mode.

لا يستهلك الكثير من موارد الجهاز حتى عند عمله بالخلفية.

يعمل على تشفير الرسائل بخوارزميات متقدمة جدًا.

كيفية فتح تليجرام ويب

التوجه إلى صفحة تطبيق تليجرام ويب.

تسجيل الدخول عن طريق تحديد دولتك وكتابة رقم هاتفك ثم النقر على التالي Next.

عند ظهور نافذة لتأكيد رقم هاتفك قم بالنقر على كلمة موافق OK ثم النقر على التالي Next.

فتح برنامج تليجرام على جوالك وستجد رسالة من التطبيق بها رمز التفعيل.

يعد إدخال رمز التفعيل سيتم فتح برنامج تليجرام ويب بشكل تلقائي.

من يستطيع إستخدام برنامج تليجرام ويب ؟

يستطيع استخدام تليجرام web كل مستخدمي نظام تشغيل ويندوز ونظام Mac OS وتسجيل الدخول عليه في الإنترنت على أي متصفح مثل: جوجل كروم، فاير فوكس، سفاري، أوبرا بالإضافة إلى متصفح سفاري على أجهزة الآيباد.

كيفية تحميل برنامج تليجرام على الكمبيوتر

القيام بتحميل برنامج تليجرام على جهازك.

اختيار النسخة المناسبة لك ولنظام تشغيلك.

سيتم تحميل التطبيق على هيئة ملف مضغوط بصيغة ZIP قم بفك الضغط عن الملف ثم أنقر على أيقونة البرنامج وسيظهر لك مربع حواري.

قم قم بالنقر على كلمة Start Messaging.

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خطوات فتح برنامج التليجرام على الكمبيوتر

بعد القيام بفك الضغط عن برنامج التليجرام والنقر على أيقونة التطبيق سيظهر لك صورة QR Code.

قم بفتح برنامج التليجرام على هاتفك.

الولوج إلى إعدادات settings> الأجهزة > تصوير QR code.

قم بتصوير ال QR code الظاهر على الكمبيوتر بالهاتف.

بعد الإنتهاء من تصوير الكود سيتم تسجيل الدخول مباشرة.

الآن تستطيع البدء بعمل دردشات ومحادثات واستخدام برنامج التليغرام بكل مميزاته.

كيفية تغيير لغة التليجرام ويب Telegram Web

عند تحميل برنامج تليجرام على جهازك ستجده باللغة الإنجليزية ولتغيير تلك اللغة قم بإتباع التالي :-