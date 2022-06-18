بسرعة تبريد 30 ثانية فقط| تكييف شاومي الجديد Giant Power Saving Pro موفر للطاقة

استطاع تبريد شاومي الجديد Giant Power Saving Pro من خطف الأنظار خلال أيام قليلة من الكشف عنه، نظرًا لما يتميز به من مواصفات حديثة ورائعة، لاسيما أنه موفر للطاقة، ويتميز بإمكانية التبريد بشكل سريع خلال 30 ثانية، كما يحتوي على خياري التبريد والتدفئة مع خيارات متعددة لدرجات الحرارة، ويتوفر بـ 1.5 حصان.

مواصفات شاومي Giant Power Saving Pro

يدعم التبريد السريع، فيُمكنه تبريد الأجواء في 30 ثانية فقط، كما يتحمل درجات حرارة بين -32 و 60 درجة مئوية، وفي أغلب الأحيان لا يستطيع المكيفات الأخري دعم درجات حرارة في النطاق السلبي أو الإيجابي، إلا أن تكييف Giant Power Saving Pro يستطيع من التكيف مع جميع الأوضاع، بالإضافة إلى أنه ثنائي الغرض يتناسب مع غرفة ذات مساحة 20 م2 ومن السهل تغطيته.

كما يوفر التكييف طاقة أكبر من الموديلات الأخري، ويحمل تقنية تنبؤية ذاتية تعمل على ضبط المكيف على حسب التبريد والتدفئة، حيث يمكن أن يتغير حسب الظروف البيئية للغرفة، فيعمل في البداية بسرعة عاليمة ثم التكيف حسب درجات الحرارة، كما يدعم التحكم بالصوت، ويحتوي على فلاتر تنقية للهواء من الرواسب والبكتيريا والفيروسات.

سعر تكييف شاومي الجديد

مع العلم أن التكييف تم طرحه بالفعل بسعر 375 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل الأسواق العربية والعالمية قريبًا، وفور وصوله سنُعلن عن سعره حسب العملات المحلية للدول العربية، ولمعرفة تفاصيل ومميزات أكثر للتكييف يُمكنكم المتابعة عبر الرابط التالي: (أسطورة التكييف الجديدة).