تكنو “Tecno” تُطلق هاتف Tecno Pova 3 في الهند

أعلنت شركة Tecno في وقت لاحق من هذا العام عن هاتف Tecno Pova 3 من خلال نشر العديد من الإعلانات الترويجية للهاتف في الأسبوع الماضي.

وكشفت هذه الإعلانات أن الشركة ستُطلق هذا الإصدار للبيع في السوق الهندي، وسيطرح للشراء عبر موقع Amazon India اعتبارا من تاريخ 20 يونيو 2022.

وتم الإعلان عن هاتف Tecno Pova 3 في شهر مايو الماضي في الفلبين، الذي كشف عن تفاصيل جميع المواصفات التقنية للهاتف.

أما بخصوص السعر الذي سيتم اعتماده في السوق الهندي، فلم يتم الكشف عنه بعد، وسنعرف ذلك من خلال المؤتمر الرسمي للشركة٬ الذي سيكشف عن الأسعار والمزيد من تفاصيل الأخرى.

مواصفات هاتف Tecno Pova 3

المعالج يتميز هاتف Tecno Pova 3 بمعالج قوي من نوع Helio G88 المقدم من طرف من شركة ميدياتك مع معالج رسوميات “Mali-G52-type MC2″٬ الذي يسمح باستخدام الهاتف في مهام شاقة بطريقة جيدة دون أي بطء في الجهاز عند استخدامه. الشاشة الشاشة بمقاس 6.9 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز . الكاميرا جاء الهاتف بثلاثة كاميرات، الأولى رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل + 0.3 + 0.3 ميجابكسل. البطارية بطارية صخمة بسعة 7000 مللي أمبير وشاخن 25 وات.